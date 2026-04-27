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Solari: "Lo peor que puede hacer Unión es especular, sino sostener nuestra identidad"

Augusto Solari valoró el empate de Unión ante Vélez y destacó la identidad, el crecimiento y la importancia de sostener la idea de juego en la recta final

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 22:23hs
Solari: Lo peor que puede hacer Unión es especular, sino sostener nuestra identidad

Prensa Unión

Augusto Solari analizó el empate 2-2 de Unión como visitante frente a Vélez, por la fecha 16 de la zona A del Apertura, y puso el foco en el trabajo diario y la identidad como principales herramientas en busca de llegar a los playoffs.

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El partido fue justo. En el primer tiempo ellos fueron mejores, y nosotros mejoramos en el segundo. En el final pudo ser para cualquiera de los dos”, resumió el mediocampista sobre el desarrollo del encuentro.

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Más allá del análisis puntual, Solari valoró el momento del equipo y el proceso que viene sosteniendo el plantel: “Veo bien a Unión. Venimos trabajando de manera muy buena y no hay que sacar todo de contexto, porque es un campeonato bueno. Llegamos al último partido con expectativas en busca de pasar a la siguiente fase”.

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En ese sentido, destacó la evolución del grupo frente a rivales de jerarquía: “Venimos creciendo y mejorando, peleando contra equipos grandes de manera muy buena. Lógico que siempre hay que dar la talla y en los partidos importantes lo hicimos. Ahora todo pasa por sostenerlo”.

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La apuesta de Solari en Unión

Por último, dejó una reflexión sobre la forma en la que el equipo debe encarar lo que resta del torneo: “Lo peor que se puede hacer es especular. Hay que confiar en nuestra identidad para sacar el resultado que queremos. No podemos dejar todo en manos del azar. Si somos leales a nuestra forma vamos a estar mejor”.

Unión Augusto Solari Vélez
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