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El uno por uno de Unión en el empate frente a Vélez

Unión obtuvo un punto importante ante Vélez que le sirve para cortar la racha negativa de dos derrotas al hilo

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 21:46hs
Unión empató 2-2 con Vélez.

Prensa Unión

Unión empató 2-2 con Vélez.

Matías Mansilla (6): Nada que hacer en los dos goles, en el segundo tiempo, el arquero de Unión tuvo un par de tapadas vitales para sostener el resultado. Y en otra acción en donde salió rápido para que Romero no defina con comodidad.

Lautaro Vargas (5): Es una cosa cuando ataca y otra cuando defiende, centro perfecto para el segundo gol de Unión, en la marca sufrió algunos contratiempos.

Maizon Rodríguez (4): Una buena salvada en la línea en el inicio del partido, pero luego demostró falencias en el juego aéreo y se mostró lento en los retrocesos, no brindando seguridad.

Juan Pablo Ludueña (4): Al igual que Rodríguez, sufrió el partido, perdió más de lo que ganó ya que cuando Vélez atacó le generó muchos inconvenientes.

Mateo Del Blanco (4): Muchos problemas en el primer tiempo, Pellegrini le ganó la espalda de manera permanente y en esta ocasión no pesó en ataque.

Julián Palacios (6): Marcó un gran gol con un zurdazo cruzado rematando de primera. Casi convierte un segundo gol, pero el arquero lo evitó. Fue imprudente en esa acción que sancionaron penal, pero reaccionó y siguió desequilibrando por su sector.

Rafael Profini (5): Ganó y perdió en la mitad de la cancha, por momentos logró imponer la pausa para distribuir la pelota, pero también sufrió cuando Vélez manejó la pelota y le costó hacer pie.

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Mauro Pittón (5): Un partido regular, recuperó, pero también le costó jugar. En este último tramo del campeonato, bajó un poco su rendimiento.

Brahian Cuello (3): Muy flojo partido, no le dio una mano a Del Blanco en el retroceso y eso hizo que el lateral sufriera demasiado a la hora de marcar. Y tampoco pesó en ataque, por lo cual fue reemplazado.

Nicolás Palavecino (5): Si bien desperdició una chance concreta para marcar, se mostró solidario para dar una mano en el retroceso y además asistió a Palacios en el primer gol con un buen centro atrás.

Cristian Tarragona (5): Estuvo lejos del gol, pero no se le puede reprochar el enorme sacrificio que muestra, para luchar, aguantar la pelota e intentar jugar.

Agustín Colazo (7): Clave para llegar al empate, gran definición de cabeza para volver al gol. Entró con ganas y le dio presencia al equipo en el área rival.

Augusto Solari (-): Participó poco del juego, ya que cuando ingresó Unión estaba jugando en su propio campo y el arco rival le quedaba lejos, jugó más para retroceder y marcar que para atacar.

Bruno Pittón (-): Muy pocos minutos en cancha, pero aún así estuvo muy cerca de darle el triunfo al equipo con un cabezazo dentro del área que se fue por encima del travesaño.

Unión Vélez empate
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