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La honestidad de Colazo en Unión: "Si no se podía ganar, era clave no perder"

El delantero de Unión, Agustín Colazo, autor del 2-2 ante Vélez, destacó la reacción en el segundo tiempo: “Cambiamos el ritmo y lo buscamos diferente”

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 22:02hs
La honestidad de Colazo en Unión: Si no se podía ganar, era clave no perder

Prensa Unión

Agustín Colazo, autor del gol que le permitió a Unión rescatar un empate 2-2 ante Vélez en Liniers, por la fecha 16 de la zona A del Apertura, analizó el desarrollo del partido y valoró el punto conseguido para depende de sí mismo ante Talleres para clasificar a los playoffs.

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El delantero destacó la importancia de haber sumado en una cancha siempre exigente y remarcó el valor del resultado en el contexto del torneo: “Por suerte pude convertir para sumar un empate. Depende de nosotros y lo importante era alcanzar un resultado positivo. Si no se podía ganar era clave no perder y por suerte lo pudimos hacer”.

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En cuanto al análisis del juego, Colazo reconoció las dificultades que propuso el rival y los ajustes que debieron realizar durante el encuentro: “Sabíamos que Vélez es un gran equipo, como todos en este torneo, donde está para cualquiera, y había que estar concentrados. Ellos tenían mucha tenencia y nosotros por momentos no estuvimos finos en las contras, pero mejoramos en el segundo tiempo”.

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También hizo referencia al contexto competitivo del campeonato y a la dificultad para concretar las situaciones generadas: “A esta altura del campeonato los rivales ya te conocen y a veces tampoco está la gracia de que entren las opciones que generamos. Pero siempre trabajamos para dar lo mejor”.

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El ingreso de Colazo, clave en Unión

Finalmente, valoró la reacción del equipo en el complemento: “El segundo tiempo fue diferente, donde cambiamos el ritmo y lo buscamos. A veces entra y otras no, por lo que hay que trabajar y corregir”.

Unión Agustín Colazo Vélez
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