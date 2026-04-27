Agustín Colazo, autor del gol que le permitió a Unión rescatar un empate 2-2 ante Vélez en Liniers, por la fecha 16 de la zona A del Apertura, analizó el desarrollo del partido y valoró el punto conseguido para depende de sí mismo ante Talleres para clasificar a los playoffs.
La honestidad de Colazo en Unión: "Si no se podía ganar, era clave no perder"
El delantero de Unión, Agustín Colazo, autor del 2-2 ante Vélez, destacó la reacción en el segundo tiempo: “Cambiamos el ritmo y lo buscamos diferente”
Por Ovación
El delantero destacó la importancia de haber sumado en una cancha siempre exigente y remarcó el valor del resultado en el contexto del torneo: “Por suerte pude convertir para sumar un empate. Depende de nosotros y lo importante era alcanzar un resultado positivo. Si no se podía ganar era clave no perder y por suerte lo pudimos hacer”.
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En cuanto al análisis del juego, Colazo reconoció las dificultades que propuso el rival y los ajustes que debieron realizar durante el encuentro: “Sabíamos que Vélez es un gran equipo, como todos en este torneo, donde está para cualquiera, y había que estar concentrados. Ellos tenían mucha tenencia y nosotros por momentos no estuvimos finos en las contras, pero mejoramos en el segundo tiempo”.
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También hizo referencia al contexto competitivo del campeonato y a la dificultad para concretar las situaciones generadas: “A esta altura del campeonato los rivales ya te conocen y a veces tampoco está la gracia de que entren las opciones que generamos. Pero siempre trabajamos para dar lo mejor”.
El ingreso de Colazo, clave en Unión
Finalmente, valoró la reacción del equipo en el complemento: “El segundo tiempo fue diferente, donde cambiamos el ritmo y lo buscamos. A veces entra y otras no, por lo que hay que trabajar y corregir”.