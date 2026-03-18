Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

La ofensiva militar de Israel en zonas residenciales de Beirut busca desmantelar Hezbolá pero enciende las alarmas por posibles crímenes de guerra

Según los informes, un edificio residencial de 15 pisos en el barrio de Bashoura de Beirut ha sido completamente arrasado por un ataque aéreo de Israel.

En las últimas horas, Beirut ha sido blanco de intensos bombardeos de Israel que impactaron directamente en zonas residenciales densamente pobladas. El Ministerio de Salud Pública del Líbano y organismos internacionales han confirmado un aumento drástico en el número de víctimas civiles.

Este miércoles, en los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta en el centro de Beirut hubo al menos seis civiles muertos y 24 heridos. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros.

Líbano Un ataque israelí en el barrio de Bashoura, en Beirut, Líbano, ha provocado el derrumbe de un edificio.

Asimismo en el barrio de Bachura, un edificio residencial fue completamente reducido a escombros. Se reportó un balance preliminar de 19 muertos tras una orden de evacuación emitida apenas 90 minutos antes del impacto.

Líbano Hezbolá Según los informes, un edificio residencial de 15 pisos en el barrio de Bashoura de Beirut ha sido completamente arrasado por un ataque aéreo israelí.

Impacto humanitario y cifras globales

Desde que se intensificó la ofensiva el 2 de marzo de 2026, la crisis humanitaria en el Líbano alcanzó niveles críticos:

Víctimas fatales: se registran más de 912 muertos en todo el país, de los cuales al menos 111 son niños.

Desplazamiento masivo: más de 1.000.000 de personas (aproximadamente 20% de la población del Líbano) han abandonado sus hogares. Muchos duermen en tiendas improvisadas en el paseo marítimo de Beirut o en escuelas saturadas.

Ataques a personal de salud: la ONU denunció la muerte de al menos 31 trabajadores sanitarios en los últimos 12 días, incluyendo un ataque masivo contra un centro médico en Burj Qalaouiyah.

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Contexto de la escalada

La actual campaña militar israelí en el Líbano se recrudeció tras los eventos del 28 de febrero y 2 de marzo, vinculados a un conflicto mayor que involucra a Estados Unidos e Irán. Israel justifica sus ataques en Beirut alegando que busca desmantelar infraestructura de Hezbolá oculta en zonas civiles, mientras que organismos como la OHCHR (ONU) advierten que el bombardeo de áreas densamente pobladas y el daño a infraestructura civil podrían constituir crímenes de guerra.

La situación es extremadamente volátil. Las cifras de fallecidos suelen aumentar a medida que los equipos de defensa civil logran remover los escombros de los edificios colapsados en el centro de la ciudad.

El colapso del sistema sanitario en Beirut

La situación de los hospitales en la capital es desesperada. Lo que antes era un sistema robusto, hoy se encuentra al borde de la parálisis total debido a la combinación de ataques directos y una demanda masiva.

Hospitales fuera de servicio: según la OMS, al menos cinco hospitales y 49 centros de atención primaria han tenido que cerrar sus puertas en las últimas dos semanas tras recibir órdenes de evacuación o sufrir daños estructurales por bombardeos cercanos.

Ataques al personal médico: la violencia ha escalado contra quienes cuidan. Se han verificado al menos 25 ataques contra servicios de salud desde el 2 de marzo, resultando en la muerte de 16 trabajadores sanitarios. Esto ha generado un clima de terror entre los rescatistas, quienes temen ser blanco de ataques "doble tap" (un segundo misil en el mismo lugar cuando llega la ayuda).

Nacimientos en crisis: un dato alarmante de la ONU revela que más de 11.000 mujeres embarazadas están desplazadas en condiciones insalubres. Se han reportado casos de mujeres dando a luz en refugios improvisados o incluso en la vía pública debido a la imposibilidad de llegar a un centro médico seguro.

Suministros agotados: los hospitales que aún operan en el centro de Beirut están desbordados de heridos de guerra, lo que ha desplazado la atención de enfermedades crónicas y cirugías programadas. Faltan insumos básicos como anestesia, gasas y combustible para los generadores.

Respuesta de la comunidad internacional

La reacción global ha pasado de la preocupación a la condena abierta, aunque las acciones diplomáticas aún no logran frenar las hostilidades.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, llegó a Beirut el 13 de marzo. Sus declaraciones fueron tajantes: "El pueblo libanés no eligió esta guerra, fue arrastrado a ella". Ha exigido un alto el fuego inmediato y el respeto estricto al derecho internacional humanitario.

Bloque de potencias occidentales: el 16 de marzo, los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto inusual. En él condenaron los ataques a civiles e infraestructura sanitaria y advirtieron a Israel que una incursión terrestre a gran escala tendría "consecuencias humanitarias devastadoras".

Denuncias de crímenes de guerra: organizaciones como Amnistía Internacional y la OHCHR están documentando los ataques a edificios residenciales y entidades financieras (como al-Qard al-Hassan) en zonas densamente pobladas. Argumentan que el uso de armas de gran potencia en áreas urbanas y las órdenes de evacuación masiva podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Ayuda humanitaria insuficiente: aunque se han activado puentes aéreos de ayuda, los fondos están estancados. El Plan de Respuesta Humanitaria para el Líbano solo ha recibido 33% del financiamiento necesario, dejando a casi un millón de desplazados dependiendo de la solidaridad local y de ONG sobrepasadas.

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Según los informes, un edificio residencial de 15 pisos en el barrio de Bashoura de Beirut ha sido completamente arrasado por un ataque aéreo israelí.