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Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira y es líder con puntaje ideal

La Lepra mendocina le ganó 4-1 al Naranja por la tercera fecha de la Copa Libertadores en el estadio Malvinas Argentinas, encuentro correspondiente al grupo C

30 de abril 2026 · 21:34hs
Independiente Rivadavia goleó y tiene puntaje ideal en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia goleó y tiene puntaje ideal en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia dio una nueva clase de fútbol y arrolló 4-1 a Deportivo La Guaira por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, victoria que le sostiene en la cima del Grupo C con puntaje ideal.

Independiente Rivadavia goleó y es líder en el Grupo C

Alex Arce abrió la cuenta pero la visita no tardó en empatar gracias a Guillermo Ortiz, aunque en el final del primer tiempo una ráfaga de la Lepra liquidó la historia. Sebastián Villa recibió una dudosa infracción dentro del área y cambió su penal por gol, todo para segundos más tarde asistir a Arce para aumentar la diferencia.

El delantero paraguayo tuvo una jornada de ensueño y promediando el complemento transformó la victoria en goleada, firmando así su triplete y consolidando su gran momento al marcar días atrás en el aplastante triunfo sobre Gimnasia (M) en el Clásico Mendocino.

La Lepra buscará seguir su gran momento cuando reciba a Fluminense (miércoles 6/5, 21.30 ) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza mientras que el Naranja irá por la recuperación cuando reciba a Bolívar (miércoles 6/5, a las 19) en Venezuela.

Embed - HAT-TRICK DE ARCE Y PUNTAJE IDEAL PARA LA LEPRA MENDOCINA | Ind. Rivadavia 4-1 La Guaira | RESUMEN

Independiente Rivadavia Copa Libertadores
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