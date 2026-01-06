Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

La Fiscalía modificó la imputación tras la captura y ahora describe a la organización como un “sistema de clientelismo”. El cambio de lenguaje contrasta con el discurso de Donald Trump

En un movimiento inesperado tras la captura de Nicolás Maduro , el Departamento de Justicia de los Estados Unidos modificó la acusación contra el depuesto mandatario venezolano, suavizando el lenguaje técnico-legal respecto al Cartel de los Soles . Si bien se mantienen los cargos por tráfico de drogas , el nuevo documento ya no señala a Maduro como el líder de una estructura criminal organizada, sino como el conductor de una "cultura de corrupción" .

Esta revisión del texto fiscal reduce drásticamente las menciones al grupo: de aparecer decenas de veces en la acusación original de 2020, el término ahora solo figura en dos oportunidades. La Fiscalía ahora caracteriza al Cartel de los Soles no como una organización real con jerarquía narco, sino como un "sistema de clientelismo" donde élites poderosas se enriquecen bajo la protección estatal.

Contradicción con la narrativa de la Casa Blanca

Este ajuste legal genera un evidente cortocircuito con la retórica de Donald Trump:

El discurso de Trump: El sábado, el presidente afirmó que la operación militar buscaba, entre otros objetivos, "descabezar" al Cartel de los Soles.

La designación previa: Apenas un año antes, en 2025, EE.UU. había designado oficialmente al grupo como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), medida respaldada por países como Argentina y Paraguay.

Dudas de expertos: La modificación de la Fiscalía parece alinearse con analistas que cuestionan la existencia del cartel como una red de narcotráfico tradicional, sugiriendo que se trata más bien de actos de corrupción individual de generales venezolanos (cuyas insignias de "sol" dan nombre al grupo).

Comparecencia y defensa

Pese al cambio de terminología, la presión judicial sobre Maduro y su esposa, Cilia Flores, no disminuye. Ambos comparecieron este lunes en Nueva York, donde el venezolano se declaró "no culpable" de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas. Ante el juez, Maduro insistió en su legitimidad y denunció su situación: "Soy un prisionero de guerra".

¿Qué es el Cartel de los Soles y por qué cambió la acusación?

El nombre "Cartel de los Soles" se refiere a oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas involucrados en el tráfico de cocaína. La modificación en la acusación de 2026 sugiere un cambio de estrategia legal: al pasar de considerarlo una organización criminal estructurada a un "sistema de clientelismo", la Fiscalía podría estar buscando una base probatoria más sólida centrada en la corrupción estatal y el lavado de dinero, evitando las dificultades de probar una jerarquía narco tradicional que algunos expertos cuestionan.