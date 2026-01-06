Uno Santa Fe | El Mundo | Maduro

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

La Fiscalía modificó la imputación tras la captura y ahora describe a la organización como un “sistema de clientelismo”. El cambio de lenguaje contrasta con el discurso de Donald Trump

6 de enero 2026 · 15:18hs
Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

En un movimiento inesperado tras la captura de Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos modificó la acusación contra el depuesto mandatario venezolano, suavizando el lenguaje técnico-legal respecto al Cartel de los Soles. Si bien se mantienen los cargos por tráfico de drogas, el nuevo documento ya no señala a Maduro como el líder de una estructura criminal organizada, sino como el conductor de una "cultura de corrupción".

Esta revisión del texto fiscal reduce drásticamente las menciones al grupo: de aparecer decenas de veces en la acusación original de 2020, el término ahora solo figura en dos oportunidades. La Fiscalía ahora caracteriza al Cartel de los Soles no como una organización real con jerarquía narco, sino como un "sistema de clientelismo" donde élites poderosas se enriquecen bajo la protección estatal.

Contradicción con la narrativa de la Casa Blanca

Este ajuste legal genera un evidente cortocircuito con la retórica de Donald Trump:

  • El discurso de Trump: El sábado, el presidente afirmó que la operación militar buscaba, entre otros objetivos, "descabezar" al Cartel de los Soles.
  • La designación previa: Apenas un año antes, en 2025, EE.UU. había designado oficialmente al grupo como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), medida respaldada por países como Argentina y Paraguay.
  • Dudas de expertos: La modificación de la Fiscalía parece alinearse con analistas que cuestionan la existencia del cartel como una red de narcotráfico tradicional, sugiriendo que se trata más bien de actos de corrupción individual de generales venezolanos (cuyas insignias de "sol" dan nombre al grupo).

Comparecencia y defensa

Pese al cambio de terminología, la presión judicial sobre Maduro y su esposa, Cilia Flores, no disminuye. Ambos comparecieron este lunes en Nueva York, donde el venezolano se declaró "no culpable" de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas. Ante el juez, Maduro insistió en su legitimidad y denunció su situación: "Soy un prisionero de guerra".

¿Qué es el Cartel de los Soles y por qué cambió la acusación?

El nombre "Cartel de los Soles" se refiere a oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas involucrados en el tráfico de cocaína. La modificación en la acusación de 2026 sugiere un cambio de estrategia legal: al pasar de considerarlo una organización criminal estructurada a un "sistema de clientelismo", la Fiscalía podría estar buscando una base probatoria más sólida centrada en la corrupción estatal y el lavado de dinero, evitando las dificultades de probar una jerarquía narco tradicional que algunos expertos cuestionan.

Maduro drogas Estados Unidos
Noticias relacionadas
precio muy alto: la dura advertencia de trump a delcy rodriguez tras la caida de maduro

"Precio muy alto": la dura advertencia de Trump a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Tras la captura de Maduro, Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela y lanzó una dura advertencia al chavismo

Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela y lanzó una dura advertencia al chavismo

Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Lo último

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

Último Momento
La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Ovación
¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe