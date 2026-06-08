Balearon a un policía en disponibilidad que habría intentado robar una vivienda en barrio Nueva Pompeya

El hombre fue repelido a balazos por el propietario de la vivienda cuando intentaba ingresar al inmueble. Como consecuencia, resultó herido y quedó tendido en el lugar.

Santa Fe: balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Esperanza

Esta mañana de lunes , después de las 7, y por circunstancias que son materia de investigación, un hombre identificado como un policía que prestaba servicios en la Sección Perros de la Unidad Regional II de Rosario de la Policía de Santa Fe y que actualmente se encontraba en situación de disponibilidad , habría intentado ingresar a una vivienda con fines de robo en inmediaciones de avenida Gorriti y Europa , en el barrio Nueva Pompeya .

Balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Pompeya

Según las primeras informaciones, el hombre fue repelido a balazos por el propietario de la vivienda cuando intentaba ingresar al inmueble. Como consecuencia, resultó herido y quedó tendido en el lugar.

Denunciaron el hecho al 911

Los vecinos que escucharon las detonaciones fueron quienes alertaron a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 26ª, efectivos del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe y una ambulancia del SIES 107.

Los profesionales de la salud asistieron al herido y constataron que presentaba un roce de bala en la cabeza, un impacto de proyectil en el glúteo izquierdo y otra herida en una de sus manos.

Peritajes criminalísticos

Debido a las características del episodio, se desplegó un importante operativo policial en toda la zona. Además, fueron convocados agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico policial de la repartición para llevar adelante los peritajes criminalísticos de rigor.

Las actuaciones buscan determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que el efectivo policial resultó herido durante el presunto intento de robo.

•LEER MÁS: Milagro en Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado