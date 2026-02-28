Irán insta a la evacuación de Teherán mientras el espacio aéreo de Medio Oriente se cierra y el mercado petrolero entra en pánico por posibles bloqueos en el Estrecho de Ormuz

Irán bajo ataque: bloqueo total y éxodo en Teherán, el impacto global de "Rugido de León"

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán recomendó a los ciudadanos abandonar la capital, Teherán , y dirigirse a otras provincias. Se han reportado filas kilométricas en las estaciones de servicio y salidas de la ciudad. Las escuelas, universidades y oficinas gubernamentales están cerradas.

Éxodo desde Teherán

Los bancos operan al mínimo y hay reportes de cortes masivos de internet y telefonía para evitar la coordinación de protestas internas o filtración de información militar.

Se confirmó que al menos siete misiles impactaron en Teherán, algunos muy cerca del complejo donde reside el Líder Supremo, Alí Jameneí.

Caos aéreo internacional

No solo Irán ha cerrado su espacio aéreo; Israel, Irak, Siria y Qatar también han suspendido el tráfico civil.

Gigantes de la aviación como Lufthansa, Air France, KLM, Turkish Airlines y Air India han cancelado todas sus rutas hacia y desde el Medio Oriente hasta nuevo aviso, dejando a miles de pasajeros varados en aeropuertos de conexión.

El "shock" del petróleo

Se han suspendido las operaciones de carga de crudo en las terminales iraníes debido al riesgo de bombardeos navales.

Riesgo en Ormuz: el temor principal de los mercados es un bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Precios al alza: el precio del barril ya muestra subidas significativas. Analistas advierten que si el conflicto se extiende a las zonas de producción, el crudo podría superar los 100 USD rápidamente, disparando la inflación global.

Estados Unidos ha advertido que su armada (Furia Épica) tiene como objetivo "aniquilar la capacidad naval" de Irán si intentan cerrar las rutas comerciales del Golfo.