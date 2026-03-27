Israel intensifica su ofensiva y asegura haber destruido 1.000 objetivos de fábricas de armamento en Irán

En una nueva fase de la "Operación León Rugiente", las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron ataques sistemáticos sobre plantas de misiles y drones

El Ejército de Israel (IDF) emitió un comunicado este jueves detallando un avance significativo en su campaña aérea sobre territorio de Irán . Según las autoridades militares, la cifra de objetivos alcanzados dedicados exclusivamente a la producción de armamento superó la barrera de los 1.000 , marcando un punto de inflexión en el conflicto que hoy cumple 27 días.

Las incursiones, que contaron con la participación de más de 60 aviones de combate , se centraron en la infraestructura de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea . Entre los puntos más críticos golpeados se encuentra el complejo de Parchin y diversas instalaciones de la Fuerza Quds en Isfahán . "Estamos degradando la capacidad de investigación y desarrollo del régimen para garantizar que la amenaza no se reconstruya en el corto plazo", señalaron desde el mando israelí.

Irán Israel armamento Israel asegura haber destruido diversas instalaciones de la Fuerza Quds en Isfahán

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Mientras tanto, en el plano diplomático, la tensión aumenta ante la llegada de tropas de la 82.ª División Aerotransportada de Estados Unidos a la región y el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán, por su parte, respondió con nuevas ráfagas de misiles hacia ciudades costeras israelíes, manteniendo el estado de alerta máxima en todo el Medio Oriente.

El factor del Estrecho de Ormuz: un cuello de botella paralizado

Bloqueo naval: Irán mantiene el estrecho técnicamente abierto pero efectivamente cerrado mediante minas, drones y ataques con lanchas rápidas . El tráfico marítimo cayó un 95% .

Impacto económico: hay más de 70 superpetroleros (VLCC) varados fuera del estrecho. Compañías como CMA CGM están desviando carga hacia puertos alternativos en Omán y Emiratos para evitar la zona de guerra.

Gesto de Irán: como señal de "buena voluntad" en las charlas, Teherán permitió ayer el paso de 10 buques petroleros con bandera de Pakistán.

Las declaraciones de Donald Trump

Nuevo Ultimátum: Trump extendió el plazo para que Irán abra el Estrecho hasta el 6 de abril . Si no lo hacen, amenazó con destruir la infraestructura eléctrica y las plantas de gas de Irán.

"Negociaciones muy buenas": fiel a su estilo, publicó en sus redes que las conversaciones "van muy bien" y que Irán está "rogando por un acuerdo", aunque los voceros iraníes lo tildan de "maniobra para manipular el mercado del petróleo".

Dardo a la Otán: volvió a quejarse de que los aliados europeos no están ayudando a patrullar el Golfo, diciendo que para ellos "Irán no es su guerra", comparándolo con la postura de EE. UU. frente a Ucrania.

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El dato: petróleo a 100 dólares

La incertidumbre en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del gas licuado y el 15% del petróleo mundial, ha generado el mayor desplome en Wall Street desde que comenzó el conflicto. Trump, en un intento por frenar la escalada de precios, autorizó la liberación de 140 millones de barriles de crudo iraní que ya estaban en alta mar.