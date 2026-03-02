Israel lanzó una ofensiva contra Hezbolá y advirtió que serán "muchos días" de combate

Así lo informó el jefe militar de Israel, Eyal Zamir. Se están produciendo bombardeos cruzados en todo Medio Oriente

El jefe militar de Israel, Eyal Zamir, dijo este lunes que el Ejército lanzó "una campaña ofensiva contra Hezbolá" , advirtiendo de que la operación podría durar "muchos días" , mientras el conflicto se intensifica en la frontera norte del país. Asimismo está recibiendo bombardeos desde Irán.

"Debemos prepararnos para muchos días de combate por delante", declaró Zamir, durante una evaluación de la situación en el cuartel general del Ejército en Tel Aviv y añadió: “Esto requiere una fuerte preparación defensiva y ofensiva sostenida, operando en olas continuas aprovechando constantemente las oportunidades”.

El anuncio se produjo después de que Hezbolá, el grupo libanés alineado con Irán, se unió al conflicto lanzando misiles y ataques con drones durante la noche hacia Israel. En tanto, no hubo información de heridos ni daños, pero dicho incidente supuso el primer ataque de este tipo desde el alto al fuego de noviembre de 2024 entre Israel y el Líbano que puso fin formalmente al conflicto con Hezbolá, informó la emisora pública israelí.

La acción se produjo dos días después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El Ejército israelí movilizó a 100.000 reservistas en previsión de lo que describió como un conflicto "multiescenario".

Bombardeos cruzados en Irán, Israel y Chipre

La tensión en Medio Oriente creció en las primeras horas de este lunes con bombardeos cruzados en zonas de Irán, Israel y hasta Chipre.

El Ejército israelí confirmó que militantes de Hezbolá en el Líbano dispararon seis cohetes hacia Israel a primeras horas del lunes, lo que supone la primera vez que el grupo ha atacado al país desde el inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Luego, fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos la madrugada del lunes contra Dahie, los suburbios meridionales de Beirut, en represalia por cohetes disparados anteriormente por Hezbolá en Tel Aviv.

En tanto, el Reino Unido confirmó que recibió un ataque con drones contra una base aérea ubicada en Chipre de parte de Irán.

Se trata de la base de Akrotiri, gestionada por el ejército británico en Limassol, Chipre, y que habría sido elegido como blanco por los iraníes luego de que el Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar algunas de sus instalaciones militares.

Según informes, alrededor de la medianoche, personal militar británico apostado en la base recibió la orden de ponerse a cubierto tras escucharse la explosión.

El personal fue informado de la situación y se le recomendó regresar a su residencia y permanecer dentro hasta nuevo aviso. Aún se desconoce si hubo víctimas. Tampoco se sabe la magnitud de los años.

Siria cerró su espacio aéreo

Siria amplió el cierre de todo el espacio aéreo otras 24 horas a partir de la medianoche del lunes hora local, lo que mantiene suspendidos todos los despegues y aterrizajes en medio de las elevadas tensiones tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad de Aviación Civil citó los acontecimientos regionales de seguridad y la necesidad de garantizar la seguridad de la aviación, y agregó que está vigilando la situación y anunciará nuevas decisiones a través de canales oficiales.

Además, restos de misiles que cayeron hirieron este domingo a cuatro personas cerca de la capital de Damasco e Irán intercambió fuego sobre los cielos sirios, lo que motivó a las autoridades a extender el cierre del espacio aéreo nacional.