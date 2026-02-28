Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta sobre Irán

En una operación calificada como "ataque preventivo", fuerzas de EE.UU. e Israel bombardearon objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades.

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán y Teherán ya inició una contraofensiva.

La madrugada de este sábado ha marcado una escalada sin precedentes en el conflicto en Medio Oriente. Israel y Estados Unidos iniciaron una serie de bombardeos coordinados contra Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el estado de emergencia nacional, definiendo la operación como un "ataque preventivo" para eliminar amenazas directas e inminentes.

Las explosiones se concentraron en Teherán , afectando zonas cercanas a la residencia del Líder Supremo, Alí Jameneí, y el complejo presidencial . También se reportaron ataques en ciudades como Tabriz, Qom y Kermanshah, apuntando a instalaciones de misiles, bases de la Guardia Revolucionaria y centros del programa nuclear.

Irán EE. UU. Israel1

El presidente estadounidense confirmó la participación de su país en "operaciones de combate importantes". En un mensaje grabado en la red social Truth, Trump afirmó que el objetivo es "aniquilar la industria de misiles" y asegurar que Irán nunca obtenga armas nucleares, instando además al pueblo iraní a tomar el control de su propio gobierno.

Truth Social Donal Trump

La respuesta de Irán

El régimen de los ayatolás ha respondido lanzando oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y bases militares de EE. UU. en la región, específicamente en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes y Kuwait.

El espacio aéreo en la zona (Irán, Israel e Irak) ha sido cerrado. Se reportan cortes de internet y telefonía en gran parte de Irán, mientras que en Israel se han activado las sirenas en Jerusalén y Tel Aviv para que la población civil busque refugio.

Las autoridades iraníes han calificado la ofensiva como un "acto criminal" y prometen una respuesta "aplastante" que no se limitará solo a objetivos militares.

Es una situación crítica y en pleno desarrollo. Las sirenas de alerta roja que estás escuchando en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades de Israel confirman el inicio de la respuesta militar de Irán tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Irán lanza un contraataque masivo con misiles y drones hacia Israel

Las sirenas de alerta roja suenan en las principales ciudades israelíes mientras el régimen persa cumple su promesa de una "respuesta aplastante" tras los bombardeos previos a sus centros estratégicos.

Se han activado las alarmas de ataque aéreo en Jerusalén y Tel Aviv. Las autoridades de defensa israelíes han ordenado a toda la población civil dirigirse de inmediato a los refugios antibombas.

Fuentes militares confirman el lanzamiento de oleadas de misiles balísticos y drones desde territorio iraní. También se reportan ataques coordinados desde bases en países vecinos dirigidos a instalaciones de EE. UU. en Qatar, Bahréin y Kuwait.

Esta acción de Irán es la represalia directa a la operación conjunta lanzada horas antes por EE. UU. e Israel, la cual tuvo como objetivo la infraestructura de misiles y el programa nuclear en Teherán y otras ciudades claves.

El tráfico aéreo civil ha sido suspendido en toda la región, incluyendo Israel, Irán e Irak, ante el riesgo de interceptaciones en pleno vuelo.

Impacto global

Los mercados ya están reaccionando a la escalada; el precio del petróleo subió 3,40% en las últimas horas debido al temor por el suministro de energía en el Estrecho de Ormuz.

Israel está bajo estado de emergencia nacional. Escuelas cerradas y servicios de emergencia en alerta máxima.

Irán reporta cortes masivos de internet y telefonía mientras coordina su contraofensiva.

En Estados Unidos el presidente Trump ha ratificado que las operaciones de combate continuarán para "aniquilar la industria de misiles" iraní.

La situación es extremadamente volátil y se recomienda seguir los canales oficiales para instrucciones de seguridad inmediatas.