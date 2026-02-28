Uno Santa Fe | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta sobre Irán

En una operación calificada como "ataque preventivo", fuerzas de EE.UU. e Israel bombardearon objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades.

28 de febrero 2026 · 09:24hs
Israel y Estados Unidos bombardearon Irán y Teherán ya inició una contraofensiva.

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán y Teherán ya inició una contraofensiva.

La madrugada de este sábado ha marcado una escalada sin precedentes en el conflicto en Medio Oriente. Israel y Estados Unidos iniciaron una serie de bombardeos coordinados contra Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el estado de emergencia nacional, definiendo la operación como un "ataque preventivo" para eliminar amenazas directas e inminentes.

Irán EE. UU. Israel

Objetivos en la mira

Las explosiones se concentraron en Teherán, afectando zonas cercanas a la residencia del Líder Supremo, Alí Jameneí, y el complejo presidencial. También se reportaron ataques en ciudades como Tabriz, Qom y Kermanshah, apuntando a instalaciones de misiles, bases de la Guardia Revolucionaria y centros del programa nuclear.

Irán EE. UU. Israel1

El presidente estadounidense confirmó la participación de su país en "operaciones de combate importantes". En un mensaje grabado en la red social Truth, Trump afirmó que el objetivo es "aniquilar la industria de misiles" y asegurar que Irán nunca obtenga armas nucleares, instando además al pueblo iraní a tomar el control de su propio gobierno.

Truth Social Donal Trump

La respuesta de Irán

El régimen de los ayatolás ha respondido lanzando oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y bases militares de EE. UU. en la región, específicamente en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes y Kuwait.

El espacio aéreo en la zona (Irán, Israel e Irak) ha sido cerrado. Se reportan cortes de internet y telefonía en gran parte de Irán, mientras que en Israel se han activado las sirenas en Jerusalén y Tel Aviv para que la población civil busque refugio.

Las autoridades iraníes han calificado la ofensiva como un "acto criminal" y prometen una respuesta "aplastante" que no se limitará solo a objetivos militares.

Es una situación crítica y en pleno desarrollo. Las sirenas de alerta roja que estás escuchando en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades de Israel confirman el inicio de la respuesta militar de Irán tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Irán lanza un contraataque masivo con misiles y drones hacia Israel

Las sirenas de alerta roja suenan en las principales ciudades israelíes mientras el régimen persa cumple su promesa de una "respuesta aplastante" tras los bombardeos previos a sus centros estratégicos.

Se han activado las alarmas de ataque aéreo en Jerusalén y Tel Aviv. Las autoridades de defensa israelíes han ordenado a toda la población civil dirigirse de inmediato a los refugios antibombas.

Fuentes militares confirman el lanzamiento de oleadas de misiles balísticos y drones desde territorio iraní. También se reportan ataques coordinados desde bases en países vecinos dirigidos a instalaciones de EE. UU. en Qatar, Bahréin y Kuwait.

Esta acción de Irán es la represalia directa a la operación conjunta lanzada horas antes por EE. UU. e Israel, la cual tuvo como objetivo la infraestructura de misiles y el programa nuclear en Teherán y otras ciudades claves.

El tráfico aéreo civil ha sido suspendido en toda la región, incluyendo Israel, Irán e Irak, ante el riesgo de interceptaciones en pleno vuelo.

Impacto global

Los mercados ya están reaccionando a la escalada; el precio del petróleo subió 3,40% en las últimas horas debido al temor por el suministro de energía en el Estrecho de Ormuz.

Israel está bajo estado de emergencia nacional. Escuelas cerradas y servicios de emergencia en alerta máxima.

Irán reporta cortes masivos de internet y telefonía mientras coordina su contraofensiva.

En Estados Unidos el presidente Trump ha ratificado que las operaciones de combate continuarán para "aniquilar la industria de misiles" iraní.

La situación es extremadamente volátil y se recomienda seguir los canales oficiales para instrucciones de seguridad inmediatas.

Estados Unidos Irán Israel Medio Oriente
Noticias relacionadas
Irán bajo ataque: bloqueo total y éxodo en Teherán, el impacto global de Rugido de León

Irán bajo ataque: bloqueo total y éxodo en Teherán, el impacto global de "Rugido de León"

Washington y Jerusalén atacaron objetivos estratégicos en Irán. Foto: Agencia NA/Redes.

Apagón total en Irán: el régimen suspendió internet y la telefonía después de los ataques

Trump confirmó un ataque masivo contra Irán. Foto: Agencia NA/Redes.

Donald Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"

El Mencho era intensamente buscado por la DEA

Quién era El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación cuyo asesinato paralizó México

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos