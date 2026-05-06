Vidoz y el momento de Colón: "Estamos haciendo un esfuerzo enorme"

El vice Matías Vidoz se refirió a la realidad económica de Colón, y sobre lo deportivo, tiró: "La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año".

El vicepresidente segundo de Colón , Matías Vidoz, analizó el presente integral del club en diálogo con Dial Deportivo (UNO 106.3), en un contexto donde la institución atraviesa un proceso de reconstrucción tanto dentro como fuera de la cancha. Más allá del marco de los 121 años, el dirigente puso el foco en los desafíos estructurales, económicos y deportivos que enfrenta el Sabalero.

Vidoz no esquivó el tema económico y fue claro al describir el escenario actual. “La situación está complicada, estamos haciendo una fuerza enorme”, reconoció, al tiempo que explicó que el armado del plantel, junto con el cuerpo técnico y la estructura deportiva, demandó una inversión significativa en un contexto adverso.

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En ese sentido, remarcó que la principal fuente de ingresos hoy pasa por el acompañamiento del socio: “No hay muchos más lugares donde buscar recursos. Necesitamos que la gente se asocie y esté al día, ese es el mayor ingreso que podemos tener”. Si bien el club superó los 30 mil socios, también aclaró que el número fino pasa por aquellos que mantienen la cuota al día.

Ordenar lo heredado y sostener el presente

El dirigente también hizo referencia a la situación con la que se encontraron al asumir. Sin entrar en detalles puntuales, dejó en claro que hubo que actuar rápidamente para rearmar la estructura del club, lo que complejiza aún más el equilibrio financiero.

En paralelo, confirmó que algunos temas contractuales importantes están encaminados, como el caso de Ignacio Lago, mientras que otros, como la situación de Leonel Picco con Platense, continúan en proceso de resolución debido a los montos declarados en su transferencia.

Un equipo que convence puertas adentro

En lo estrictamente futbolístico, Vidoz se mostró conforme con el equipo que conduce Ezequiel Medrán. “Me gusta el plantel que armamos”, aseguró, aunque admitió que hay aspectos a mejorar y que el mercado de mitad de temporada será clave para ajustar detalles.

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Más allá del rendimiento, puso énfasis en un aspecto que considera central: el grupo humano. “Lo veo muy bien como grupo, hay muy buena gente y mucho convencimiento de lo que nos propusimos”, destacó. Además, valoró la planificación que se lleva adelante partido a partido y la sintonía entre dirigencia, cuerpo técnico y plantel.

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En un torneo largo y exigente como la Primera Nacional, Vidoz apeló a la calma y a sostener el rumbo. “Esto es una carrera de resistencia”, expresó, en línea con una idea que empieza a consolidarse también en el hincha sabalero.

Para el dirigente, el contexto de los últimos años ayudó a entender que el ascenso no será inmediato, sino el resultado de un proceso. “La gente entendió que no vamos a ascender a mitad de año, que hay que esperar hasta el final”, sostuvo.

Respaldo al proyecto deportivo

Por último, Vidoz se refirió a las críticas que surgen ante resultados adversos y pidió mesura. “El dirigente tiene que tener la cabeza fría, el hincha piensa con el corazón”, afirmó, marcando la diferencia entre la pasión y la gestión.

Con un mensaje de respaldo al cuerpo técnico y una mirada integral del presente, el vicepresidente dejó en claro que Colón transita un camino donde el equilibrio entre lo económico y lo deportivo será determinante para volver a Primera.