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Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía

El intendente Juan Pablo Poletti y el presidente del Concejo, Sergio Basile, encabezarán el evento en el Molino Marconetti. El objetivo es abrir un proceso participativo para que los vecinos definan cómo será la futura Carta Orgánica de la ciudad, en el marco de la reciente autonomía municipal lograda por ley provincial.

6 de mayo 2026 · 19:35hs
Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía.

Hacia la Carta Orgánica municipal: Santa Fe lanza un proceso participativo para definir su autonomía.

Encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, este jueves 7 a las 10 de la mañana, se llevará a cabo el lanzamiento de “Autonomía SF”, un proceso participativo orientado a construir el camino hacia la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad.

La actividad se desarrollará en el Molino Marconetti, ubicado en el Puerto de Santa Fe, con la participación de representantes de instituciones intermedias de la ciudad y autoridades locales y del área metropolitana.

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Proceso participativo

Bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”, “Autonomía SF” se fundamenta en la participación activa de la ciudadanía. El proceso será articulado por la Comisión Autonomía SF, que estará integrada por miembros del Ejecutivo y del Concejo Municipal.

Tendrá como instancia final el envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ordenanza para que el Concejo declare la necesidad de la sanción de la Carta Orgánica municipal, para lo cual los vecinos y vecinas elegirán el año próximo a los estatuyentes que representarán sus voces en dicha etapa.

Cabe recordar que el pasado 15 de abril el Gobierno provincial promulgó y publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley Orgánica de Municipios, centrada en la autonomía municipal. Este proceso tiene su origen en la reforma constitucional de 2025, que redefine el funcionamiento de los gobiernos locales al consolidar su autonomía y ampliar de manera significativa sus competencias.

En este marco, el proceso que se inicia este jueves buscará relevar, sistematizar y canalizar propuestas ciudadanas en torno a los siguientes ejes de participación: “Cómo se gobierna la ciudad”, “Cómo funciona el municipio”, “Cómo se administran los recursos”,

“Cómo planificamos y vivimos la ciudad” y “Cómo nos vinculamos con la región”.

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