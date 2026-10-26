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Lula habló tras el triunfo en Brasil: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"

El presidente, vencedor en el balotaje de este domingo, denunció interferencias de las plataformas digitales en las elecciones de Brasil y prometió regularlas

26 de octubre 2026 · 08:32hs
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Lula seguirá al frente de Brasil y va por un cuarto mandato.

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El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este domingo que las grandes plataformas digitales intentaron interferir en las elecciones presidenciales y anunció que impulsará una regulación del sector durante su próximo mandato, después de derrotar al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro en el balotaje.

"Yo participe de muchas elecciones y nunca pensé que una persona pudiese mentir tanto, como si dentro de él estuviera vacío de humanismo", dijo Lula en alusión a las afirmaciones de su rival Bolsonaro durante la campaña.

En su primer discurso después de confirmarse la victoria, el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró que su campaña debió enfrentar una intervención externa a través de las redes sociales, a las que atribuyó un papel determinante en la difusión de información durante la disputa electoral.

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La denuncia de Lula

“Esta fue una elección en la que tuvimos que vencer la intromisión que vino desde afuera a través de las plataformas digitales, y vamos a tener que regularlas”, afirmó Lula durante su intervención en San Pablo.

El presidente sostuvo que las grandes compañías tecnológicas no pueden actuar sin controles y defendió la necesidad de establecer responsabilidades por los contenidos y las actividades ilegales desarrolladas a través de internet.

“No es posible que no tengamos conciencia de que el delito en el mundo digital tiene que ser tratado como el delito en la vida real”, expresó el mandatario, en una de las definiciones centrales de su discurso.

Con el 99,99 por ciento de las mesas escrutadas, la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, fue por el 51,78 por ciento de los votos, frente a los 48,22% que sumó Bolsonaro, ganador en la primera vuelta electoral.

Frente al negacionismo

El mandatario consideró además que su reelección representa una respuesta de la sociedad frente a la desinformación que, según afirmó, circuló durante la campaña presidencial.

“Esta elección fue una derrota del negacionismo y de la mentira”, aseguró Lula, quien también cuestionó las afirmaciones que sus adversarios difundieron durante la disputa electoral.

Las declaraciones se produjeron después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara su victoria sobre Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una segunda vuelta que estuvo marcada por la polarización política y una intensa actividad de ambas campañas en las redes sociales.

Durante la campaña, el Partido de los Trabajadores había cuestionado públicamente el funcionamiento de plataformas como Meta y X, al considerar que determinadas herramientas y mecanismos de difusión podían perjudicar la candidatura oficialista.

Lula también agradeció la movilización de sus seguidores en las redes sociales y destacó el trabajo del diputado André Janones, quien participó de la estrategia de comunicación digital de su campaña durante la segunda vuelta.

Además, prometió introducir cambios en su forma de gobernar para "ampliar la participación popular en las decisiones políticas", en una nueva etapa que comenzará el 1 de enero de 2027.

Con su reelección, Lula se convirtió en el primer dirigente brasileño en conseguir cuatro mandatos presidenciales, después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

Lula Brasil elecciones
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