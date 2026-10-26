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Villa Dora se consagró campeón de la Copa Santa Fe

En el estadio Invencible de Rosario, Villa Dora derrotó a Sonder de Rosario en la rama femenina por 3 a 2 y se consagró por tercera vez ganador de la competencia provincial

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 08:43hs
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Villa Dora se consagró campeón por tercera vez de la Copa Santa Fe de vóley.

fotos gentileza Vale Perri.

Villa Dora se consagró campeón por tercera vez de la Copa Santa Fe de vóley.

Tal como sucedió en 2018 y posteriormente en 2022, Villa Dora volvió a festejar en la rama femenina de la Copa Santa Fe, la competencia deportiva que organiza el gobierno provincial con el respaldo de la Lotería de Santa Fe. La escuadra de barrio Sargento Cabral, un intenso e infartante desenlace, se impusieron a Sonder de Rosario por 3 a 2 en el estadio el Invencible de la ciudad de Rosario. El representativo de Banco Provincial ocupó la tercera posición. En la rama masculina el campeón resultó Normal 3 de Rosario tras ganarle a Sonder por 3 a 1, mientras que el tercer lugar quedó para Villa Dora tras imponerse a Citta de Villa Constitución por 3 a 0.

Villa Dora festejó en el Invencible de Rosario

La séptima edición de la Copa Santa Fe de vóley tuvo como campeón a Villa Dora. En una sede especial, ya que fue el escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las Doras levantaron el trofeo mayor al imponerse por 3 a 2 en la final a Sonder de Rosario con parciales de 20-25, 25-23, 25-22, 24-26 y 15-11. El club de la capital provincial consiguió así su tercera Copa Santa Fe de Vóley, ya que se había coronado en 2018, la primera edición del certamen provincial, y en 2022. Las Doras se posicionaron como las mejores del torneo organizado por la Lotería de Santa Fe.

El tercer puesto fue para Banco Santa Fe tras derrotar 3-0 a Club Sportivo Náutico Avellaneda

La escuadra santafesina y la rosarina entregaron una gran final, un verdadero partidazo, que como no podía ser de otra manera se termina definiendo en tie break, en este caso en favor de las Doras. Gran triunfo de las de la capital provincial ante un muy duro rival, en una final fantástica, porque el pleito había entrado en algún momento en esas circunstancias en donde se empezó a pisar el barrio, que no se sabe si podes salir.

En el Invencible de Rosario, las Doras se impusieron a Sonder de Rosario por 3 a 2.

En el Invencible de Rosario, las Doras se impusieron a Sonder de Rosario por 3 a 2.

Villa Dora tenía enfrente un gran equipo, se pudo acomodar en el partido y en definitiva terminar quedándose esta final, en el cual tuvo a Emma Oldani como la mejor jugadora de la final y máxima goleadora con 26 puntos, en tanto, Emma Williner fue elegida la mejor sacadora de la final. Un cotejo definitorio muy bien jugado por las santafesinas en un cruce muy pero muy parejo, pero que en definitiva ha mostrado la jerarquía de las Doras hoy entrenada por Karina Suligoy.

También hay que remarcar que esta consagración de Villa Dora es para anotarlo y encuadrarlo dentro de esos lugares que un elenco utiliza para fortalecerse. Refrendaron que son un equipo joven pero con una entrega fenomenal para poder cumplir con el objetivo que se habían planteado. La emoción invadió a las dos mejores jugadoras que tuvo el partido y el conjunto campeón: Oldani y Williner, ambas de selección.

"Sonder fue un rival muy duro, venimos preparando el partido y fue la verdad muy duro. Ante este equipo venimos jugando hace muchos años, entonces ya lo tenemos estudiado y sabemos bien que es lo que tenemos que hacer. Lo único que teníamos que plasmar es el plan de juego, seguir con las pautas que nos dio Karina y meter muchas ganas porque ellas juegan muy bien" expresó Williner.

En la rama masculina, Villa Dora qued&oacute; tercero tras superar a Citta de Villa Constituci&oacute;n.

En la rama masculina, Villa Dora quedó tercero tras superar a Citta de Villa Constitución.

Por su parte, Oldani, destacó que "el desempeño es por el acompañamiento del equipo, la seguridad que nos damos entre todas, y la confianza. Hay mucho trabajo detrás de esto, que es algo que no se ve, y creo que por eso salimos campeonas. Venimos desde principio de año trabajando muy duro, todas juntas. Las chicas dejan muchas cosas de lado también. Eso se piensa, cuando se llega al último set se piensa y nos hicimos fuertes"

En la rama masculina, el título quedó en Rosario. Normal 3 derrotó a Sonder por 3 a 1 y festejó en la Copa Santa Fe. Por la séptima edición del torneo provincial, Normal 3 venció a Sonder 3-1 y se levantó el trofeo. El partido entre los equipos rosarinos fue por demás de parejo y se definió en los detalles.

El primer set fue para Normal 25-21, el segundo para Sonder con una ventaja importante y terminó 25-18. Los dos restantes fueron para el campeón, 25-20 y 25-21. El tercer puesto, en tanto, fue para Villa Dora. El elenco de la capital provincial venció 3-0 a Citta de Villa Constitución, con parciales de 25-16, 25-17 y 25-12.

Villa Dora Copa Santa Fe campeón
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