Torneo Prefederal: continuidad en Banco y primer punto en CUST y Gimnasia

Se completará el partido entre Banco y El Quilla este lunes desde las 21.30. El martes continuará la acción en el Juan de Garay y en Santo Tomé.

Este lunes 26 de octubre, a partir de las 21.30, se completará el partido entre Banco Provincial y Náutico El Quillá, suspendido el pasado viernes por razones climáticas. El primer punto de la serie PlayIn del Torneo Prefederal favorecía a los bancarios por 32-26, a 3' de cerrarse el primer tiempo.