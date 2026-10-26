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Torneo Prefederal: continuidad en Banco y primer punto en CUST y Gimnasia

Se completará el partido entre Banco y El Quilla este lunes desde las 21.30. El martes continuará la acción en el Juan de Garay y en Santo Tomé.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 09:26hs
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Torneo Prefederal: continuidad en Banco y primer punto en CUST y Gimnasia

Este lunes 26 de octubre, a partir de las 21.30, se completará el partido entre Banco Provincial y Náutico El Quillá, suspendido el pasado viernes por razones climáticas. El primer punto de la serie PlayIn del Torneo Prefederal favorecía a los bancarios por 32-26, a 3' de cerrarse el primer tiempo.

Por otra parte, el primer punto de la serie entre CUST A y República del Oeste se jugará el martes en el Pay Zumé.

TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 1

Viernes 23 de octubre

Unión (SF) 74 (Pablo Spies 16) - Colón (SJ) 80 (Ignacio Frank 20) (serie 0-1)

Lunes 26 de octubre

21.30 Banco Provincial 32 - El Quillá 26 (continuidad J1)

Martes 27 de octubre

21.30 Gimnasia (SF) vs. Colón (SF)

21.30 CUST A vs. República del Oeste

Prefederal Banco CUST
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