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Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

La detención de los hombres fue el corolario de una investigación que se inició con un ataque criminal en un complejo deportivo.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de octubre 2026 · 11:38hs
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Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5 de avenida Blas Parera 7700

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5 de avenida Blas Parera 7700

Este jueves, en una vivienda de calle Pedro de Mendoza al 6000 de la ciudad de Santa Fe, pesquisas del Departamento Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI aprehendieron a dos hombres investigados como presuntos autores de una tentativa de homicidio con arma de fuego.

Los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI coleccionaron los elementos probatorios incriminantes con testigos e imágenes y la Justicia ordenó el allanamiento de una vivienda de calle Pedro de Mendoza al 6000, y luego de la irrupción fueron aprehendidos los dos principales investigados: L. A. L. de 22 años y A. A. A. de 38.

Durante el allanamiento, los pesquisas aprehendieron a L. A. L., de 22 años, –quien también fue objeto de una tentativa de homicidio el 26 de septiembre– y a A. A. A., de 38, y secuestraron dos teléfonos celulares y un par de zapatillas.

Investigación

La investigación se inició a partir del ataque ocurrido el martes 8 de septiembre en el complejo de canchas de fútbol 5 Mega, ubicado sobre avenida Blas Parera al 7700. Según establecieron los pesquisas, dos hombres llegaron al lugar en una moto: uno de ellos bajó y efectuó alrededor de cinco disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra la víctima, mientras el otro lo esperaba sobre el vehículo para facilitar la huida.

Atribución delictiva a los hombres

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y esta hizo lo propio con la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación MPA Laura Urquiza, que ordenó que los dos hombres aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

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