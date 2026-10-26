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Instituto y Riestra, duelo de extremos en Alta Córdoba

Instituto intentará afirmarse en la punta de la Zona A del Clausura ante Deportivo Riestra, que todavía no confirmó su permanencia.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 08:51hs
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Instituto y Riestra, duelo de extremos en Alta Córdoba

Instituto afrontará este lunes una nueva prueba en su objetivo de terminar lo más arriba posible en la Zona A del Torneo Clausura. Desde las 21.15, recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 14, con la intención de prolongar su buen momento y dar otro paso hacia la consolidación en el primer puesto.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR. La transmisión será por TNT Sports Premium.

Instituto, la gran campaña

La Gloria llega fortalecida después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia como visitante, un resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs. El conjunto dirigido por Diego Flores atraviesa una racha positiva, con tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, y suma 29 puntos, cifra que lo ubica en lo más alto de la Zona A.

Con el primer objetivo cumplido, Instituto pretende sostener su rendimiento y aprovechar el tramo decisivo de la fase regular para terminar en la mejor posición posible. La posibilidad de asegurarse el liderazgo aparece como un incentivo importante, aunque el cuerpo técnico sabe que no puede relajarse ante un rival que también se juega mucho.

Nuestro objetivo era entrar entre los ocho. Después lo reconvertimos en terminar entre los cuatro y luego en buscar una clasificación internacional”, explicó Flores durante la semana. Y agregó: “Se puede, pero hay que ganar contra Riestra. Hay que saber manejar bien esa ilusión, estar tranquilos y entender que será un partido muy duro”.

Riestra llega necesitado de puntos

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que atraviesa una realidad diferente. El Malevo necesita reencontrarse con la victoria para mejorar su situación en la lucha por la permanencia y, al mismo tiempo, conservar sus posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación.

El equipo del Bajo Flores viene de empatar 1-1 frente a Unión en el estadio Guillermo Laza. Antes, había caído 1-0 ante San Lorenzo e igualado 1-1 con Central Córdoba, una secuencia que refleja las dificultades que enfrenta para sumar de a tres.

Con 12 puntos y ubicado en el duodécimo puesto de la Zona A, Riestra buscará dar el golpe en Córdoba para cambiar su panorama en la recta final del campeonato.

Instituto, en cambio, intentará imponer su condición de local, respaldado por una actualidad favorable y la confianza que le dio la clasificación anticipada. Con los playoffs asegurados, la Gloria apunta ahora a sostener la regularidad y fortalecer su posición en la cima, con la mira puesta en cerrar la fase regular entre los mejores y llegar a la definición con ventaja deportiva.

Las posibles formaciones de Instituto vs Riestra

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Gariano

Hora de inicio: 21.15.

TV: TNT Sports Premium.

Instituto Riestra Córdoba
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