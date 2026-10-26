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Provincial Femenino U15: Santa Fe jugará la final ante Rosario

Santa Fe le ganó a Rafaela A en Cadetes (U15) y se metió en la final, donde este lunes desde las 18.30 chocará ante Rosario.

26 de octubre 2026 · 09:32hs
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Provincial Femenino U15: Santa Fe jugará la final ante Rosario

Santa Fe se metió en la final del Torneo Interasociaciones de Cadetes (U15), al superar este domingo a Rafaela A por 60 a 39.

El encuentro se jugó en la cancha de Peñarol de Rafaela con los siguientes parciales: 18-6, 24-16 y 44-28.

El goleo de la ASB se discriminó de la siguiente manera: Catalina Milocco 5, Lucía Andersson 8, Delfina Collins 11, Luisina Pasero 16, Florencia Masueco 0, Pilar Irazuzta 0, Paloma Sánchez 4, Rosario Fernández 6, Jazmín Peralta 2, Ana Páez 4, Alma Pirola 0 y Clara Moroni 4.

Santa Fe, por el título ante Rosario

Desde las 18.45 se jugará el partido decisivo ante Rosario, que superó en la otra semifinal a Noroeste por 72 a 70. El cotejo por el tercer puesto se disputará desde las 16.30. Ambos compromisos en el Carlos Colucci de Independiente (Rafaela).

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