La víctima, una mujer de 75 años, fue engañada mediante la modalidad "El cuento del tío" y entregó los 400 mil dólares en efectivo. Una investigación de la PDI, logró a través de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, identificar al cabo de varios meses la identidad del presunto estafador.

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda, Santa Fe

En las últimas horas, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, y como corolario de una paciente, intensa y articulada investigación de siete meses, aprehendieron a un hombre investigado como presunto autor de una estafa millonaria cometida en marzo pasado en la ciudad de Avellaneda , departamento General Obligado, en el norte santafesino.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un exhorto judicial tramitado ante la Justicia entrerriana de la ciudad de Concordia, en el marco de la investigación por aquel hecho.

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La historia de la estafa

El martes 17 de marzo, antes de las 14, un hombre llegado hasta una vivienda ubicada sobre calle 10 a la altura del 400 en la ciudad de Avellaneda en el departamento General Obligada, tocó el timbre y fue atendido por una mujer de 75 años llamada Elsa Marchetti, que es la esposa del reconocido empresario Filiberto Braida.

El hombre a cara descubierta, afable y de buenos modales, dialogó con la mujer y le hizo saber que fue enviado por su esposo, y que este lo estaba esperando en una entidad bancaria, para que ella le entregue los dólares que estaban guardados, y que ella sabía porque eran los ahorros familiares, ya que para que no perdieran su valor debían ser cambiados por una serie nueva. La insistencia y la empatía le produjeron confianza a la mujer que le entregó una bolsa con 400 mil dólares en efectivo. El estafador huyó en un monopatín eléctrico en el que había llegado al inmueble.

Un detalle

Una vez que el empresario de Avellaneda llegó a su casa, y su mujer lo anotició sobre el suceso, ambos cayeron en la cuenta que fueron estafados en la modalidad "Cuento del tío". El empresario, F. C. denunció inmediatamente en sede policial el suceso, y la novedad por las características del suceso fue informada inmediatamente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación MPA, y se dispusieron las medidas urgentes con los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI.

Los pesquisas de la PDI llegaron a la vivienda del matrimonio damnificado, dialogaron con la mujer que expresó con claridad la ocurrencia del suceso y describió al hombre que se presentó en su casa, y recreó verbalmente el diálogo. Simultáneamente, otros pesquisas de la PDI, buscaron testigos entre los vecinos del barrio que viven en la misma cuadra de calle 10 a la altura del 400 en la ciudad de Avellaneda.

Además, secuestraron imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que registraron en imágenes, la llegada del estafador, su presencia en la vereda de la vivienda y su huida en el monopatín eléctrico, donde quedó detectado: su rostro, su complexión física y su vestimenta. Otras imágenes siguieron la ruta tomada antes de llegar la vivienda y otras imágenes el destino de su derrotero después de llevarse la bolsa con los 400 mil dólares en efectivo.

Desde entonces, el recorrido de la investigación fue extenso, pero finalmente lograron la identidad del presunto estafador, luego lo buscaron en todo el país. Finalmente, lo detectaron en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. El estrechamiento del cerco policial tuvo como certeza y consecuencia el lugar en el que vivía actualmente. Luego, el pedido del Colegio de Jueces de la justicia de Santa Fe mediante exhorto a sus pares de la justicia entrerriana, la orden de allanamiento, el viaje de los pesquisas de la PDI de la Policía de Santa Fe hasta Concordia, y la colaboración de oficiales de la Policía de Entre Ríos PER, que irrumpieron en la vivienda y aprehendieron al principal investigado.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y esta hizo lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación MPA a cargo de la investigación, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que fuera llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, y que fuera identificado y alojado en una dependencia policial bajo estrictas medidas de vigilancia permanente, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de estafa.