Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

La investigación se inició por una denuncia vinculada a un préstamo de $300.000 que habría derivado en intereses desproporcionados, agresiones y amenazas con un arma de fuego. La PDI allanó una vivienda y secuestró una notebook, tres celulares y una réplica de arma.

Este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada en Ruperto Godoy al 2000, en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, y aprehendieron a un hombre de 39 años, identificado por sus iniciales como G. R. P., investigado por presuntas amenazas calificadas y extorsión.

En el procedimiento participaron oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes secuestraron una computadora portátil, tres teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

Investigación

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima por un préstamo de 300.000 pesos. Según su relato, la deuda aumentó de manera desproporcionada debido a las exigencias de pagos semanales.

LEER MÁS: Robo en barrio Sargento Cabral: entraron a una obra y se llevaron herramientas y máquinas

El sábado 26 de septiembre, cuando se presentó en el domicilio del investigado, este lo habría agredido físicamente y amenazado mientras exhibía un arma de fuego.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la causa.

La funcionaria judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público. La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como amenazas calificadas y extorsión.