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Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

La investigación se inició por una denuncia vinculada a un préstamo de $300.000 que habría derivado en intereses desproporcionados, agresiones y amenazas con un arma de fuego. La PDI allanó una vivienda y secuestró una notebook, tres celulares y una réplica de arma.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de octubre 2026 · 19:53hs
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Préstamo de $300.000. Investigación por intereses desproporcionados

Préstamo de $300.000. Investigación por intereses desproporcionados, agresiones y amenazas.

Este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada en Ruperto Godoy al 2000, en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe, y aprehendieron a un hombre de 39 años, identificado por sus iniciales como G. R. P., investigado por presuntas amenazas calificadas y extorsión.

En el procedimiento participaron oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes secuestraron una computadora portátil, tres teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

Investigación

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima por un préstamo de 300.000 pesos. Según su relato, la deuda aumentó de manera desproporcionada debido a las exigencias de pagos semanales.

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El sábado 26 de septiembre, cuando se presentó en el domicilio del investigado, este lo habría agredido físicamente y amenazado mientras exhibía un arma de fuego.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la causa.

La funcionaria judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público. La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como amenazas calificadas y extorsión.

Sargento Cabral amenazas extorsión préstamo
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