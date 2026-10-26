El uruguayo Mauricio Lambiris ganó de punta a punta en Rosario

El piloto uruguayo Matías Lambiris con un Ford Mustang refrendó su ritmo ganador y se quedó con el triunfo necesario para llegar con algo de chances de título a las dos últimas carreras. Matías Rossi y Mariano Werner completaron el podio

Lambiris ganó de punta a punta y se prendió en la Copa de Oro en Rosario.

Rosario se pintó de celeste: el uruguayo Mauricio Lambiris ganó con el Ford Mustang de punta a punta el Gran Premio AFA de Rosario y cerró un espectacular fin de semana en el regreso al trazado rosarino. Con esta son 4 victorias para el uruguayo que cortó una mala racha, para reacomodarse en la Copa de Oro con 69 puntos. Segundo llegó Matías Rossi, que también se repone, y cerró el podio Mariano Werner, que firmó una remontada espectacular.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) prolongó su dominio del día sábado, tuvo un ritmo aplastante y muy superior al resto y se quedó con el triunfo de la fecha 3 de la Copa de Oro del Turismo Carretera (TC). Matías Rossi (Toyota Corolla) y Mariano Werner (Ford Mustang) completaron el podio y sumaron puntos importantes. De cara a las posiciones rumbo al título, el líder de la Copa de Oro es Facundo Chapur con 100,5 contra 95,5 de Werner.

Lambiris, con aires renovados debido a su nuevo equipo, el JT Racing, volvió por todo lo alto: dominó en la clasificación, en la serie y en la final. La última conquista del uruguayo se dio en Termas de Río Hondo del año pasado.

En la largada el uruguayo Lambiris bancó la presión de Matías Rossi que lo intentó por afuera. Y entrando a la parte lenta, todavía en vuelta inicial, Facundo Ardusso trompeó y perjudicó a Germán Todino. Quién aprovechó ese momento fue Mariano Werner, que tras salir en el cajón 16, se puso rápidamente dentro de los 10. Y en la parte trasera de la grilla, un incidente múltiple provocó la salida del pace car.

En la re largada nada cambió en la parte delantera, pero abriendo la vuelta 10, Otto Fritzler presentó problemas en la caja de cambios y abandonó, resignando puntos cruciales para la Copa. Marcos Landa tomó la cuarta posición, pero poco le duró, ya que Werner venía por atrás con un ritmo demoledor. En el giro 14 Mariano también superó a Julián Santero para meterse al podio. Otros que avanzaron mucho -debido a una desfavorable posición de largada- fueron Agustín Canapino (largó 14°) y Facundo Chapur (largó 37°), que llegaron octavo y diecisiete respectivamente.

El uruguayo ganó la tercera fecha de la Copa de Oro y se acercó al líder Chapur, que terminó 17°.

En el TC pista, la categoría telonera, el triunfo y todo el fin de semana completo quedó en manos de Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang). El piloto de Baradero ganó de punta a punta y como entraría a la Copa de Plata a través del sistema de Último Minuto, quiere darle pelea a Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) que terminó segundo y es líder con una ventaja de 30 puntos a dos fechas del final de la temporada. El podio lo completó Luciano Cotignola (Toyota).

Finalmente, los tres de adelante se despegaron del resto, para que Lambiris gane de punta a punta, Rossi conserve el segundo lugar y Werner marque una remontada de 13 posiciones. 4° llegó Santero, 5° Landa, 6° Diego Azar, 7° Hernán Palazzo, 8° Agustín Canapino, 9° Elio Craparo y 10° José Manuel Urcera.