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Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 16 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

14 de octubre 2026 · 10:38hs
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Cadena Perpetua en Santa Fe

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Cadena Perpetua en Santa Fe

Cadena Perpetua presenta “El Club de los Parecidos”, su nuevo disco, que estará disponible desde el 10 de septiembre a través de cadenaperpetuaapp, una aplicación creada por la banda desde la que se podrán descargar las canciones y acceder a contenido audiovisual inédito, beneficios y promociones.

El lanzamiento, que no se publicará en las plataformas habituales de audio, también se podrá conseguir en los formatos CD, casete y vinilo.

El Club de los Parecidos representa una nueva etapa para la banda, que comienza con un nuevo disco y una nueva gira. Pero también propone un lugar de encuentro y una trinchera para quienes sienten que viven estos tiempos con una mezcla de incertidumbre y desconcierto.

En palabras de la banda: “Son once canciones que nos representan muchísimo, canciones que tenemos en la garganta desde hace tiempo y que, por distintas razones, fueron esperando su momento. No sentimos la necesidad de agruparlas bajo un nombre, podemos llamarlo simplemente ‘El disco negro de Cadena’”.

Surgida de la escena underground de Buenos Aires a principios de los años 90, Cadena Perpetua ha trascendido el tiempo y multiplicado su público con grandes álbumes y conciertos demoledores, hasta llegar a tocar en los escenarios más importantes del país.

Sus influencias incluyen bandas pioneras del hardcore punk de las costas este y oeste de Estados Unidos, así como el rock vasco radical y las primeras bandas del género en Argentina. También reconoce referencias de autores que retratan la realidad latinoamericana, como Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer.

Durante los últimos años, la banda se dedicó a girar por el país y por Europa, cautivando a nuevos seguidores y conservando a los de siempre, mientras adelantaba en formato single nuevas canciones que formarán parte de su esperado próximo disco de estudio.

Santa Fe Tribus Club de Arte octubre
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