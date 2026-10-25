Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

El mandatario alcanzará un cuarto período no consecutivo tras imponerse en el balotaje de este domingo a Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva logró este domingo un hito inédito desde el retorno de la democracia en Brasil : ganar un balotaje después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

El presidente derrotó al candidato liberal Flávio Bolsonaro y consiguió así un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy.

El mandatario participó en su séptima elección presidencial y llegó a la segunda vuelta con la confianza de que su experiencia en disputas electorales podía modificar el resultado de la primera ronda. En la noche del 4 de octubre, después de perder la primera vuelta, reconoció que le había sorprendido el resultado, pero se mostró confiado en darlo vuelta.

Rápidamente el líder del PT movilizó a sus bases e impulsó un paquete de medidas sociales para acortar distancias en la carrera electoral. Su agenda durante la tensa campaña estuvo centrada en los derechos sociales, la inversión pública, la seguridad basada en inteligencia y el control de la deforestación amazónica. Además, presentó la elección como “una defensa de la democracia” frente al posible regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Este domingo, de hecho, durante su votación en el estado de San Pablo, el mandatario había dicho que el candidato del Partido Liberal (PL) quería “gobernar con la bandera estadounidense”, y anticipó que los brasileños elegirían un país donde los colores nacionales “sean respetados”.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado.

La izquierda movilizó a sus simpatizantes en actos bajo la consigna “Nunca más Bolsonaro”. Los manifestantes cuestionaron la gestión de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos, y los recortes a programas públicos durante el mandato del ex presidente. Seguidores de Lula afirman que su victoria preservará las políticas sociales y ambientales de su gobierno, mientras Flávio Bolsonaro había prometido cambios en un escenario atravesado por el aumento del costo de vida y la inseguridad.

“El cambio no es privar a la gente de sus derechos”, respondió Lula a las promesas de su adversario con una advertencia sobre la protección social.

Diez días antes del balotaje, el Congreso aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin baja salarial. Flávio Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final de la campaña, mientras dirigentes empresariales alertaron por el efecto de los costos laborales sobre las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

Asimismo, el Gobierno aplicó un aumento de 15% en Bolsa Família durante la semana previa a los comicios. La medida beneficia a casi 50 millones de personas y demanda 5.800 millones de reales, equivalentes a USD 1.168 millones, para el resto del año.