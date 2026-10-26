Por las lesiones, Los Pumas sumaron nuevos jugadores

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas comenzarán el Camp en Londres con la incorporación de Matías Moroni, Mateo Soler y Rodrigo Martínez por las bajas de otros rugbiers

Matías Moroni fue citado por Contepomi al Camp en Londres que realizarán Los Pumas.

Entre el lunes 26 y el miércoles 28, Los Pumas realizarán un Camp en Londres pensando en la segunda etapa del Nations Championship, sin embargo, la lista original de convocados tuvo que sufrir algunos cambios de último momento debido a lo sucedido el pasado fin de semana en las ligas europeas. Para esta etapa, el técnico del combinado albiceleste, Felipe Contepomi, eligió a 33 jugadores, de los que saldrán la nómina definitiva para la gira del mes entrante. Pero atendiendo a que hubo jugadores que presentan lesiones, debió convocar a tres nuevos valores, algunos, como el caso de Matías Moroni, con mucha experiencia.

Las malas noticias para el seleccionado nacional comenzaron el viernes pasado con la lesión en la rodilla que sufrió Santiago Carreras jugando para Bath, y continuaron el sábado con la salida de Thomas Gallo en Lyon, y su posterior operación, que lo margirará unos meses de las canchas. Además, Santiago Chocobares había sufrido un golpe en la cabeza con Toulouse y deberá esperar las evaluaciones por protocolo HIA.

Por dicha razón, el head coach Felipe Contepomi decidió convocar tres nuevos jugadores para reemplazar a los que no podrán estar desde hoy en Inglaterra. Se trata de Rodrigo Martínez, Mateo Soler y Matías Moroni, las caras nuevas en la concentración que se pondrá en marcha en Londres. Luego de estos días, el entrenador dará a conocer la lista definitiva para la ventana de noviembre.

Los Pumas se enfrentarán por el Nations Championship a Irlanda (viernes 6 de noviembre, en Dublin), a Italia (sábado 14, en Génova) y a Francia (sábado 21, en París). El fin de semana de finales será entre los días 27 y 29 de noviembre en Twickenham, en Londres.

Los convocados son: el mendocino Rodrigo Martínez Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Joel Sclavi, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Juan Martín Scelzo, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger (forwards)

El cordobés Mateo Soler, el experimentado Matías Tute Moroni, Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Jerónimo Prisciantelli y Faustino Sánchez Valarolo (backs).