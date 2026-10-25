Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Sucedió este fin de semana en una reunión de amigos. El agresor irrumpió y disparó sobre un hombre con el que tenía conflictos personales, pero la herida fue una mujer de 27 alis que quedó en medio de la línea de fuego. Recibió un disparo con compromiso del pulmón derecho.

Este fin de semana, en una vivienda de calle 25 de Mayo de la localidad de Alejandra , departamento San Javier , en el norte de la provincia de Santa Fe, un hombre que habría llegado armado a una reunión de amigos efectuó un disparo que hirió de gravedad a una mujer de 27 años.

Si bien los testimonios son coincidentes alrededor del destinatario del disparo entre el agresor y su víctima, lo cierto es que la mujer quedó en la línea de fuego y resultó impactada. Ella fue trasladada y operada de urgencia en el hospital de Reconquista, quedó internada y su estado es delicado. El agresor fue aprehendido durante un operativo montado por oficiales de Orden Público de la Comisaría 3°.

Disparo con arma de fuego

La denuncia del hecho ingresó a través de un llamado a la central de emergencias 911, y los operadores enviaron al lugar a oficiales de la Comisaría 3.ª, de la Policía de Santa Fe PSF. Según los testimonios recogidos en la vivienda, el agresor disparó, intentó recargar el arma sin conseguirlo y escapó.

De acuerdo con los relatos de los participantes, el ataque habría estado dirigido contra otro hombre que también estaba de la reunión, con quien el presunto agresor habría mantenido una pelea días antes, y la mujer habría resultado herida al quedar en la línea de fuego. Además, se investiga si el disparo fue efectuado con un arma de fabricación casera, una tumbera.

Aprehendido

Los oficiales de la Comisaría 3° de Alejandra junto con pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, localizaron al sospechoso, un hombre de 24 años, en la vivienda de un familiar y lo aprehendieron. En la escena secuestraron una vaina calibre 32, un resorte y una pieza metálica.

Internada en estado reservado

La mujer fue asistida en el hospital de Reconquista, donde el parte médico constató una herida de arma de fuego en la región del omóplato, con compromiso del pulmón derecho. Luego de ser sometida a un drenaje quedó internada bajo observación, con pronóstico reservado.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a las Jefaturas de la Unidad Regional XIV San Javier y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y estas hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA. Este ordenó: en primer lugar, que se recabara el estado de salud de la mujer internada en el hospital de Reconquista; que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, y dentro de la misma orden, esta comprendido que sean identificadas todas las personas que participaban de la reunión y puedan brindar información como testigos, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y que sean secuestradas sus imágenes.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas de la Policía de Investigaciones PDI, sobre los elementos secuestrados para determinar las características del arma utilizada, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de homicidio.