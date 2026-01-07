Marco Rubio sobre Venezuela: "El primer paso es la estabilización; no queremos que caiga en el caos"

La estrategia de Estados Unidos para la transición política en Venezuela se sostiene en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para modelar el futuro del país sudamericano. Así lo expuso Marco Rubio , secretario de Estado norteamericano, ante el Congreso estadounidense.

Rubio justificó la política de presión sobre el régimen venezolano con un principio rector: “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos” , afirmó el funcionario a El Congreso de EE.UU.. En esa lógica, la llamada “cuarentena” impuesta a Venezuela es vista como un instrumento determinante: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena” , sostuvo Rubio.

La demostración inmediata de este enfoque se materializó con nuevas incautaciones marítimas: “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó Rubio.

En este contexto, detalló una operación sin precedentes: “Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela”, aseguró el secretario de Estado ante el Congreso, subrayando que los fondos derivados de esas ventas contarán con una gestión internacional orientada a la transparencia y el bienestar ciudadano: “Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

El proceso

Rubio visualizó la segunda etapa de intervención bajo el término “recuperación”, vinculada a la reintegración de Venezuela al mercado global: “La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, precisó. En paralelo, el funcionario adelantó el impulso de un marco de reconciliación política: “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, enfatizó Rubio.

La secuencia culmina en una etapa definitiva que consolidaría la transformación política interna del país: “Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”, concluyó el secretario de Estado norteamericano.