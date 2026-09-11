Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La propuesta convirtió el cielo de Manhattan en un espacio de memoria, en la previa a la ceremonia central en el lugar donde ocurrió la tragedia

Emotivo homenaje en Nueva York por un nuevo aniversario del atento del 11 de septiembre del 2001

En la previa al acto central por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Nueva York rindió homenaje a las víctimas con una impactante intervención sobre el puerto de Manhattan: 2.977 drones, uno por cada persona que murió en los ataques, recrearon con luces la silueta de las Torres Gemelas .

El espectáculo, denominado "2,977 Lights Over New York Harbor" (2.977 luces sobre el puerto de Nueva York ), pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. La propuesta combinó tecnología y memoria para recordar a las víctimas de uno de los ataques más graves de la historia de Estados Unidos.

La instalación contó con el impulso de la New York Foundation for the Arts y recibió financiamiento de donaciones privadas y aportes de organizaciones. Familiares de las víctimas, sobrevivientes y rescatistas también participaron en distintas etapas del desarrollo.

El espectáculo comenzó con una hélice en espiral. Luego, los drones se alinearon de forma coordinada hasta construir en el cielo la silueta de las antiguas Torres Gemelas.

La puesta utilizó el puerto de Nueva York como escenario y recreó de manera simbólica el perfil de los edificios que quedaron destruidos durante los atentados contra el World Trade Center.

Drones re-create Twin Towers over NYC skyline to honor 9/11 victims https://t.co/jFKqcSnoi4 pic.twitter.com/52hY9BB776 — New York Post (@nypost) September 10, 2026

Un estudio de diseño y un arquitecto colaboraron con el proyecto, que además incorporó el testimonio y la participación de personas directamente vinculadas con la tragedia.

Así, a 25 años de los ataques, las Torres Gemelas volvieron a aparecer sobre Nueva York, esta vez como una estructura de luz formada por miles de drones.

La jornada del aniversario incluirá ofrendas florales, banderas a media asta, momentos de silencio y vigilias. Además, el homenaje no tendrá discursos políticos. Los organizadores leerán los nombres de todas las víctimas y realizarán siete momentos de silencio para recordar diferentes instantes de aquella jornada.

La ceremonia central tendrá lugar en el memorial construido en el sitio donde se encontraban las Torres Gemelas. El acto comenzó a las 8.46 para recordar el momento en que un avión de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Seis de esos momentos estarán vinculados con los principales episodios de los atentados: los impactos de los aviones contra las torres, los derrumbes de ambos edificios, el ataque contra el Pentágono y la caída del vuelo 93 en Pensilvania. El séptimo recordará a las personas que murieron posteriormente como consecuencia de enfermedades y lesiones relacionadas con los ataques.

Donald Trump, ausente en el acto en Nueva York

Por su parte, Donald Trump no asistió a la ceremonia central en la Zona Cero. El mandatario participó, en cambio, del acto conmemorativo que tendrá lugar en el Pentágono, en Virginia.

La decisión del presidente de Estaods Unidos responde también a las reglas del National September 11 Memorial & Museum, que no permiten que funcionarios políticos pronuncien discursos durante la ceremonia en Ground Zero.

El vicepresidente JD Vance fue el representante de la administración federal en Manhattan. También asistieron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, además del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

La ciudad de Nueva York organizó numerosas actividades para conmemorar el aniversario. Participarán el Ayuntamiento, el Monumento y Museo del 11 de Septiembre, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de Nueva York.

El cronograma incluye servicios religiosos, entre ellos uno en la Catedral de San Patricio, un concierto de la Filarmónica de Nueva York, la reapertura al público de la plaza del Memorial después de la ceremonia y un acto especial en el estadio de los Yankees.

Por la tarde, el tradicional "Homenaje de luz" volverá a iluminar el cielo de Nueva York desde la Zona Cero y otros puntos emblemáticos de los cinco distritos.

Las luces comenzarán a verse al atardecer del viernes y permanecerán encendidas hasta el sábado, como cierre de una jornada dedicada a recordar a las víctimas de los atentados y sus consecuencias.