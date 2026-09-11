Condenaron a un exintendente de una ciudad de Santa Fe por delitos contra la administración pública

Recibió una pena de dos años y diez meses de prisión condicional y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos . También fue condenado el exsecretario de Hacienda, mientras que otra exfuncionaria fue absuelta. El juicio oral terminó este viernes en los tribunales de San Cristóbal.

Condenaron a un exintendente de una localidad de Santa Fe por delitos contra la administración pública

El exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets , fue condenado por delitos contra la administración pública cometidos durante los distintos períodos en los que estuvo al frente del municipio, entre 2003 y 2019 . La sentencia fue dictada este viernes al finalizar un juicio oral y público en los tribunales de San Cristóbal.

Busquets, de 69 años , recibió una pena de dos años y diez meses de prisión condicional , además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos .

También fue condenado Lucas Sebastián Cañete, quien se desempeñó como secretario de Hacienda durante el último período de gobierno de Busquets, entre 2018 y 2019. En su caso, los jueces impusieron dos años y tres meses de prisión condicional, junto con la misma inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue resuelta por los jueces Cecilia Álamo, presidenta del tribunal, Javier Bottero y Nicolás Stegmayer.

En el mismo juicio fue juzgada una exsecretaria de Hacienda de Ceres, identificada por sus iniciales como BSG, quien finalmente fue absuelta por los hechos vinculados a los delitos atribuidos a los exfuncionarios.

El debate estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5. Tras conocerse el veredicto, el funcionario señaló que esperarán los fundamentos de la sentencia para analizar los pasos a seguir, aunque valoró la decisión de condenar a los dos exfuncionarios investigados.

Qué hechos se dieron por probados

Según explicó Loyola, durante el juicio el Ministerio Público de la Acusación logró demostrar que Busquets cometió distintos delitos en perjuicio de la administración pública durante sus sucesivos períodos como intendente y que Cañete intervino activamente para que algunos de esos hechos pudieran concretarse.

Entre los hechos por los que fueron condenados se encuentra el desvío de fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo durante 2017. De acuerdo con la acusación sostenida por la Fiscalía, quedó probado que ese dinero tuvo un destino diferente al que correspondía.

El fiscal también señaló maniobras vinculadas con la contratación de obras públicas. Según explicó, se realizaban concursos privados de precios para obras que, por sus montos, debían llevarse adelante mediante licitaciones públicas.

Loyola sostuvo además que esas maniobras generaban un perjuicio patrimonial porque las obras eran abonadas en su totalidad antes de estar terminadas o porque se adjudicaban concursos sin respetar los procedimientos de compra establecidos por la ordenanza municipal.

“De forma reiterada, los funcionarios condenados incumplieron con los deberes que conllevan los cargos públicos que ostentaban”, afirmó el fiscal.

Los delitos por los que fueron condenados

Busquets fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y como autor de fraude a la administración pública y abuso de autoridad.

En tanto, Cañete fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de ser considerado partícipe necesario de fraude a la administración pública.

El fiscal Loyola señaló que el Ministerio Público de la Acusación esperará ahora los fundamentos del fallo para evaluar los próximos pasos en la causa.