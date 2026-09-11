El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Nacido en Barcelona, pero con raíces santafesinas e hincha de Unión, con 16 años integra las inferiores del club catalán y ya fue convocado por la Selección Argentina.

Nicolás Marcipar nació en Barcelona, pero su historia está profundamente ligada a Santa Fe. Hijo de padres santafesinos y fanáticos de Unión, el defensor zurdo eligió representar a la Selección Argentina pese a haber recibido llamados de España. Con apenas 16 años, ya se destaca en las inferiores del Barcelona y aparece como una de las promesas argentinas en Europa.

De Sant Cugat a La Masía

La familia Marcipar se instaló en España en 1999, cuando Javier y Muriel viajaron por cuestiones vinculadas al estudio y al trabajo. El 13 de febrero de 2008 nació Nicolás, junto con su hermana melliza Paula, quienes crecieron en territorio catalán.

Desde pequeño, el joven comenzó a destacarse en un club de Sant Cugat. Sus condiciones físicas, su técnica y el buen manejo de su perfil izquierdo despertaron rápidamente el interés del Barcelona, que decidió incorporarlo a sus categorías formativas.

Su evolución fue constante y el club catalán terminó asegurando su continuidad con la firma de un contrato por tres años. Desde La Masía valoraron no solamente sus condiciones futbolísticas, sino también el proceso de formación integral del juvenil.

Marcipar eligió la Albiceleste y no olvida a Unión

Aunque nació en España y recibió convocatorias para integrar las categorías juveniles de la Roja, Marcipar tomó una decisión clara: representar a la Argentina. En 2023 tuvo su primera experiencia con la Albiceleste, cuando Pablo Aimar y Diego Placente lo citaron para la Sub 15.

Ahora, el defensor vuelve a formar parte de una convocatoria nacional. Fue incluido en el plantel Sub 19 que disputará los Juegos Suramericanos, dando otro paso dentro de su recorrido con la camiseta argentina.

La elección también tiene una fuerte raíz familiar. Los Marcipar mantienen intacta su pasión por Unión de Santa Fe, pese a vivir desde hace años en España. Esa identidad tatengue acompaña a Nicolás desde chico y forma parte de su vínculo con la Argentina.

Fuera del fútbol, el juvenil también practica ajedrez, una actividad que complementa su formación. Su hermana Paula, en tanto, también está vinculada al deporte y compite en natación sincronizada.