Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón tiene varias bajas confirmadas por lesión y deberá rearmar el equipo para el duelo ante Godoy Cruz. Lértora será exigido para intentar llegar.

Colón atraviesa una de las semanas más complejas del campeonato a la hora de conformar el equipo. La preocupación del cuerpo técnico pasa principalmente por las lesiones, ya que Matías Muñoz, Ignacio Lago, Pier Barrios y Facundo Castet no están disponibles para visitar a Godoy Cruz. Además, Federico Lértora será evaluado hasta último momento.

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Cuatro bajas que complican el armado

El panorama obliga a mover piezas en distintas zonas del campo. Matías Muñoz e Ignacio Lago quedaron descartados por sus respectivas lesiones, mientras que Pier Barrios y Facundo Castet tampoco podrán ser tenidos en cuenta para el compromiso en Mendoza.

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Las ausencias defensivas y ofensivas representan un problema importante para el cuerpo técnico, que deberá encontrar alternativas para mantener la estructura del equipo en un partido clave.

Lértora, entre algodones para jugar ante Godoy Cruz

A las cuatro bajas confirmadas se suma una incógnita de peso: Federico Lértora. El mediocampista es una pieza importante para Colón y desde el cuerpo técnico harán todo lo posible para que pueda estar presente frente a Godoy Cruz.

El volante será exigido durante los próximos días y su evolución determinará si puede viajar y formar parte del equipo. Mientras tanto, el entrenador analiza variantes ante una semana marcada por las lesiones y con poco margen para improvisar.