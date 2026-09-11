Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón tiene varias bajas confirmadas por lesión y deberá rearmar el equipo para el duelo ante Godoy Cruz. Lértora será exigido para intentar llegar.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 13:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón atraviesa una de las semanas más complejas del campeonato a la hora de conformar el equipo. La preocupación del cuerpo técnico pasa principalmente por las lesiones, ya que Matías Muñoz, Ignacio Lago, Pier Barrios y Facundo Castet no están disponibles para visitar a Godoy Cruz. Además, Federico Lértora será evaluado hasta último momento.

LEER MÁS: Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Cuatro bajas que complican el armado

El panorama obliga a mover piezas en distintas zonas del campo. Matías Muñoz e Ignacio Lago quedaron descartados por sus respectivas lesiones, mientras que Pier Barrios y Facundo Castet tampoco podrán ser tenidos en cuenta para el compromiso en Mendoza.

LEER MÁS: Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Las ausencias defensivas y ofensivas representan un problema importante para el cuerpo técnico, que deberá encontrar alternativas para mantener la estructura del equipo en un partido clave.

Lértora, entre algodones para jugar ante Godoy Cruz

A las cuatro bajas confirmadas se suma una incógnita de peso: Federico Lértora. El mediocampista es una pieza importante para Colón y desde el cuerpo técnico harán todo lo posible para que pueda estar presente frente a Godoy Cruz.

El volante será exigido durante los próximos días y su evolución determinará si puede viajar y formar parte del equipo. Mientras tanto, el entrenador analiza variantes ante una semana marcada por las lesiones y con poco margen para improvisar.

Colón
Noticias relacionadas
Colón se prepara para viajar a Mendoza y el entrenador mueve piezas por las bajas.

Colón, entre lesiones y variantes: el equipo que se prepara para viajar a Mendoza ante Godoy Cruz

dato revelador: colon remata, insiste y busca la llave que le falta para recuperarse

Dato revelador: Colón remata, insiste y busca la llave que le falta para recuperarse

colon afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

el rompecabezas que arma delfino en colon para buscar una reaccion ante godoy cruz

El rompecabezas que arma Delfino en Colón para buscar una reacción ante Godoy Cruz

Lo último

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Último Momento
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Ovación
El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe