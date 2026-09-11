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Juegos Suramericanos: en Santa Fe comienza oficialmente la actividad

Santa Fe se prepara para vivir jornadas a puro billar en el Centro Español por los Juegos Suramericanos. El domingo habrá aguas abiertas y hockey en la ASH

11 de septiembre 2026 · 18:33hs
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El billar será la competencia que abre los Juegos Suramericanos en el Centro Español de Santa Fe.

El billar será la competencia que abre los Juegos Suramericanos en el Centro Español de Santa Fe.

Los XIII Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4 mil atletas de 15 países. La mayoría de las competencias tendrá acceso gratuito. Este sábado, desde las 18, en el Monumento a la Bandera se realizará la ceremonia de apertura.

El acto oficial incluirá un espectáculo masivo que combinará música, teatro, danza e identidad santafesina. Pero en lo deportivo la ciudad de Santa Fe tendrá la primera competencia con el billar en el Centro Español ubicado en la intersección de la peatonal San Martín y Salta.

Comienzan los deportes en los Juegos Suramericanos

La ciudad de Santa Fe comienza a palpitar lo que son los Juegos Suramericanos. Por ello este sábado 12 habrá billar en el Centro Español. Serán tres jornadas con competencias de Cinco Quillas y Carambola. Participarán destacados representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en un encuentro que reunirá talento, precisión y pasión por este deporte.

• LEER MÁS: Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

El billarista de Leones Gustavo Torregiani será representante argentino en billar 5 quillas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El tricampeón mundial volverá a llevar al país y a nuestra ciudad a una competencia internacional de primer nivel. El billar participa por primera vez como deporte invitado en los Juegos Suramericanos. Torregiani, histórico representante del Club Leones, viene además de participar en el 27° Campeonato Mundial de Billar 5 Quillas disputado en Marcos Juárez. Serán tres jornadas de competencia, precisión y pasión por el villar.

El domingo 13 de septiembre habrá también billar de 9 a 18 en el Centro Español de Santa Fe, pero comenzarán los partidos en hockey sobre césped masculino y femenino y en aguas abiertas. En el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, en el Bulevard Tacca 700, a las 9, por la rama femenina, se medirán Chile con Paraguay, mientras que a continuación lo hará en varones Chile con Perú. Posteriormente, a las 14, lo harán Uruguay con Perú en mujeres, y a las 16, Brasil con Uruguay en varones.

El primer deporte acuático en entregar medallas durante estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán las aguas abiertas, y Argentina contará con 4 representantes. La competencia se desarrollará en el lago del Parque del Sur. Candela Giordanino (Unión de Santa Fe) y Romina Imwinkelried (Libertad de San Jerónimo Norte) irán por la rama femenina, mientras que Ivo Cassini (Kimberley) y Joaquín Moreno (Asociación Cordobesa de Volantes) irán por la masculina.

El lunes 14 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe dará comienzo las bochas. Entre quienes buscarán subir al podio estará Candela Molina, integrante de la Selección Argentina, que tendrá el privilegio de competir en su propia provincia representando al país en el evento deportivo más importante de la historia de Santa Fe. Por su parte, en hockey sobre césped, en el predio de la ASH se producirá el debut de los seleccionados nacionales de Argentina. A las 10, Las Leonas se medirán con Paraguay, y a las 15, Los Leones lo harán con Perú.

Agenda Sábado 12 de septiembre en los Juegos Suramericanos

Santa Fe:

9 a 19 horas, Billar (Centro Español de Santa Fe)

Domingo 13 de septiembre:

Santa Fe:

Aguas abiertas (Lago parque del Sur, Club El Quillá)

Billar (Centro Español de Santa Fe)

Hockey femenino y masculino (estadio ASH Santa Fe)

Lunes 14 de septiembre:

Santa Fe:

Bochas (Estación Belgrano)

Hockey femenino y masculino (estadio ASH Santa Fe)

Martes 15 de septiembre:

-Santa Fe:

Bochas en la Estación Belgrano

Remo (laguna Setúbal, Costanera Este)

Hockey femenino y masculino en el estadio de la ASH

SUP (Paseo de la Laguna, Costanera Este)

-Recreo:

Tiro Deportivo (Centro Internacional de Tiro)

-Paraná:

Sóftbol femenino (estadio Mundialista).

Juegos Suramericanos Santa Fe apertura
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