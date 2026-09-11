Juegos Suramericanos 2026: la ciudad de Santa Fe dio la bienvenida a las delegaciones en la Villa Suramericana

A menos de un día del inicio oficial de la competencia, el gobernador encabezó el acto en el complejo de barrio La Esmeralda II junto al intendente Juan Pablo Poletti y Gisela Scaglia. El certamen albergará a más de 1.300 atletas en la capital provincial, Rosario y Rafaela.

Pullaro dio la bienvenida a las delegaciones de los Juegos Suramericanos 2026 e izó las banderas en la Villa Suramericana

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este viernes, en la ciudad de Santa Fe, a las delegaciones que participarán en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , durante la ceremonia oficial de bienvenida e izamiento de banderas realizada en la Villa Suramericana.

Pullaro estuvo acompañado por la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti; autoridades deportivas, jefes de misión y representantes de los países que, desde este sábado, protagonizarán el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.

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En la ocasión, el mandatario saludó a “todos los países del sur de nuestro continente que vienen a participar en las distintas disciplinas deportivas” y remarcó: “Los santafesinos tenemos el gusto de poder recibirlos en la invencible provincia de Santa Fe”.

Asimismo, Pullaro destacó que “fue un proceso hermoso el que vivimos y tal vez sintamos esa emoción o esos nervios que nos recorren el cuerpo, porque estamos a 26 horas de que esto se ponga en marcha”.

“Agradezco al Comité Olímpico y a cada una de las personas que hicieron posible este megaevento deportivo, pero fundamentalmente a todos los santafesinos que trabajaron para que pudiera materializarse”, expresó el gobernador.

Las banderas suramericanas ya flamean en Santa Fe

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el izamiento de las banderas de las delegaciones participantes. Luego, el intendente Juan Pablo Poletti se dirigió a los atletas y señaló: “Llegó el día. Realmente hemos trabajado muchísimo para que puedan disfrutar de su estadía y para darles la bienvenida a la ciudad”.

Por último, Poletti agradeció “a todos los que trabajaron en esta Villa Suramericana: desde el obrero que colocó el primer ladrillo hasta quienes se ocuparon de los últimos detalles, los voluntarios y los responsables de la villa, por su compromiso con la provincia y con los Juegos Suramericanos”.

La antesala del comienzo de los Juegos

La Villa Suramericana, emplazada en el barrio La Esmeralda II, alojará a 1.335 atletas durante el certamen, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La ceremonia marcó el inicio de la convivencia entre las delegaciones, que durante las próximas dos semanas compartirán competencias, entrenamientos y distintos espacios de encuentro.