Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

A los 99 años, la conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Realiza kinesiología, recibe visitas de familiares y amigos y permanece de buen ánimo. El lunes habrá un nuevo parte médico.

Mirtha Legrand. Continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

La conductora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio por el que permanece internada desde el 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei , de Palermo.

Según el nuevo parte médico difundido este viernes por la Dirección Médica del establecimiento, la diva de los almuerzos mantiene una evolución favorable y participa activamente de su tratamiento de recuperación.

Uno de los puntos destacados del comunicado es la participación activa de su kinesiólogo, como parte del seguimiento de su cuadro respiratorio.

Recibe visitas y se mantiene activa

El informe también señaló que Mirtha permanece atenta a sus actividades personales y recibe la visita de amigos y familiares.

Desde el sanatorio remarcaron que la conductora se encuentra de buen ánimo y acompañada por su entorno más cercano mientras continúa con su recuperación.

Además, la propia Mirtha hizo llegar un mensaje de agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su internación.

“Agradece a todos las muestras de cariño”, indicaron desde el centro de salud.

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Cuándo será el próximo parte médico

El Sanatorio Mater Dei aclaró que comunicará nuevas novedades únicamente cuando resulte necesario.

De no producirse cambios en la evolución de la conductora, el próximo parte oficial será difundido el lunes.

“Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, precisaron desde la institución.

Cuándo fue internada Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue hospitalizada el 7 de septiembre luego de atravesar un cuadro que comenzó con síntomas similares a una gripe y que posteriormente fue diagnosticado como bronquitis.

Dos días antes de su ingreso al sanatorio, su participación habitual en televisión había sido reemplazada por su nieta Juana Viale.

La conductora, de 99 años, ya había atravesado en abril un cuadro gripal que también la había obligado a suspender algunas grabaciones.

En aquella oportunidad, su nieto y productor Nacho Viale había informado que Mirtha se encontraba bien, aunque todavía presentaba tos y congestión, y que continuaba su recuperación bajo indicación médica.

Por el momento, la información oficial indica que Mirtha Legrand continúa internada y evoluciona favorablemente, acompañada por su familia y bajo seguimiento médico.