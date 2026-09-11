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Delfino rompe el molde con los 11 de Colón para ir por todo ante Godoy Cruz

Colón realizó la última práctica antes de viajar a Mendoza y el DT probó variantes para visitar a Godoy Cruz por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 18:23hs
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Delfino rompe el molde con los 11 de Colón para ir por todo ante Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón cerró su preparación con varias novedades y, lejos de aferrarse a una única fórmula, Iván Delfino aprovechó la última práctica para mover piezas y darle forma al equipo que buscará volver a la victoria ante Godoy Cruz. El compromiso será el domingo, desde las 18, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

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La defensa tendrá dos modificaciones. Nicolás Thaller ocupará el lugar de Pier Barrios, mientras que Sebastián Olmedo reemplazará a Facundo Castet. En la mitad también aparecen movimientos. Una de las posibilidades que manejó Delfino fue el ingreso de Agustín Toledo por Ignacio Lago, mientras que la banda derecha fue otro sector donde el DT ensayó alternativas.

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Primero apareció Darío Sarmiento, pero durante el entrenamiento Delfino volvió a colocar a Julián Marcioni, por lo que esa posición todavía aparece como una de las incógnitas para el domingo. La otra gran duda está arriba. Todo indica que Leandro Garate tiene chances importantes de ser el referente de área, en la que sería la gran sorpresa, ya que Bonansea casi siempre fue titular. El rompecabezas está prácticamente armado, aunque todavía quedan dos casilleros por definir.

Garate le ganaría la pulseada a Bonansea en Colón para jugar en Mendoza.

Garate le ganaría la pulseada a Bonansea en Colón para jugar en Mendoza.

El domingo, en Mendoza, el Sabalero saldrá a buscar una reacción con un equipo que tendrá varias caras nuevas y algunas decisiones tácticas que pueden marcar el rumbo del partido.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora; Julián Marcioni o Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Ignacio Antonio y Franco García; y Leandro Garate o Alan Bonansea.

Colón Godoy Cruz Iván Delfino
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