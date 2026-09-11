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Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

El Tatengue visitará a Talleres sin Cristian Tarragona, suspendido, y Leo Madelón ya analiza alternativas para reemplazar a su goleador.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 10:34hs
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Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Prensa Unión

Tras el triunfo por 3-2 ante Instituto, Leo Madelón comenzó a pensar inmediatamente en el próximo desafío de Unión. El entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a Talleres en el Mario Alberto Kempes, con una ausencia importante: Cristian Tarragona. El delantero y capitán recibió una fecha de suspensión y no podrá estar disponible para este compromiso.

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Tarragona, una baja sensible para Unión

Cristian Tarragona atraviesa un gran momento y se convirtió en una pieza fundamental para el equipo de Madelón. Su ausencia representa un desafío importante para un Unión que viene de conseguir tres victorias consecutivas y que buscará mantener su buen presente en Córdoba.

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El delantero fue expulsado ante Instituto luego de una intervención del VAR, con Nicolás Lamolina como árbitro, y finalmente recibió una fecha de suspensión. De esta manera, deberá cumplirla frente a Talleres.

Palacios, la principal alternativa

Ante la baja de Tarragona, una de las opciones más concretas que maneja Madelón es el regreso de Julián Palacios. El futbolista cumplió las dos fechas de suspensión que le había impuesto el Tribunal y vuelve a estar disponible para el entrenador.

Palacios podría ocupar el lugar de Tarragona en el ataque, aunque Madelón todavía cuenta con tiempo para definir el equipo que viajará al Mario Alberto Kempes. Unión buscará extender su buen momento y sumar nuevamente fuera de casa en un partido exigente ante Talleres.

Unión Talleres goleador Desafío
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