Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama el pago pendiente por la venta de Leonel Picco a Remo de Brasil y ya realizó una intimación por una suma clave.

La dirigencia de Colón continúa detrás de un ingreso económico que considera fundamental para las arcas del club. Se trata del dinero que Platense debe girarle por la transferencia de Leonel Picco a Remo de Brasil. El tiempo pasa, el pago no se concreta y desde la institución santafesina ya decidieron avanzar formalmente para intentar destrabar la situación cuanto antes.

Una transferencia que todavía no se terminó de cobrar

El vínculo entre Colón y Platense quedó nuevamente bajo la lupa a partir de la demora en el cumplimiento del pago. El Sabalero había recibido dinero cuando el club de Vicente López compró al mediocampista, pero todavía resta percibir una parte correspondiente al posterior traspaso del jugador al fútbol brasileño.

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La cifra pendiente estaría cercana a los 540.000 dólares, aunque el monto definitivo debe contemplar las deducciones y obligaciones impositivas correspondientes a la operación.

Ante la falta de respuestas concretas y el paso de las semanas, Colón decidió realizar una intimación para reclamar formalmente el dinero que considera que le corresponde.

El malestar de la dirigencia sabalera

La demora genera preocupación porque se trata de una suma significativa para la economía de Colón. Mientras el Sabalero aguarda ese ingreso, Platense consiguió distintos recursos económicos durante este período, entre ellos adelantos de Conmebol destinados a obras y dinero producto de transferencias de futbolistas.

En Santa Fe, la situación no pasó inadvertida. José Alonso manifestó en distintas oportunidades su malestar por la demora y espera que el conflicto pueda resolverse.

Para Colón, esos aproximadamente 540.000 dólares no representan simplemente una deuda más: en el contexto económico actual del club, se trata de un ingreso que puede resultar determinante y que la dirigencia pretende cobrar.