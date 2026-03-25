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Tensión en el Golfo: ataque con drones y misiles contra Kuwait provocó un incendio en su principal aeropuerto

Las fuerzas de defensa de Kuwait interceptaron múltiples proyectiles hostiles durante la madrugada del miércoles. Un depósito de combustible resultó alcanzado

25 de marzo 2026 · 08:33hs
Ataque con drones y misiles contra Kuwait provocó un incendio en su principal aeropuerto

Ataque con drones y misiles contra Kuwait provocó un incendio en su principal aeropuerto

La tensión en el Golfo alcanzó un nuevo pico crítico a primera hora de este miércoles. Las autoridades de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea lograron neutralizar una "lluvia" de drones y misiles dirigidos contra objetivos estratégicos, en medio de una escalada regional que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Kuwait combustible

Las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron múltiples proyectiles hostiles durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo. El impacto en una zona de almacenamiento de combustible generó un incendio de magnitud, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas.

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Pese a las intercepciones, el impacto en el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait es el punto más crítico por el riesgo logístico y operativo que implica.

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Según el comunicado oficial de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y declaraciones de su vocero, Abdullah Al-Rajhi, el incidente más grave se registró en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Allí, al menos un drone logró impactar contra un depósito de almacenamiento de combustible, desatando un incendio que obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

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Respuesta inmediata y daños de los drones

Equipos de bomberos y unidades especializadas de la Guardia Nacional trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a las terminales de pasajeros o a la infraestructura operativa principal. "Los daños registrados son únicamente materiales y no se han reportado víctimas ni heridos", precisó Al-Rajhi a través de la red social X (antes Twitter).

Kuwait combustible drones ataque Irán aeropuerto internacional de Kuwait 1

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait advirtió a la población que las fuertes explosiones escuchadas en distintos puntos de la capital fueron producto de las exitosas interceptaciones realizadas por sus sistemas de protección. En total, se habrían neutralizado más de una decena de objetivos hostiles antes de que alcanzaran zonas urbanas.

Contexto de alta inestabilidad en el Golfo

Este nuevo ataque se produce en un marco de hostilidades crecientes que comenzaron a finales de febrero, vinculadas al conflicto directo entre Irán y la alianza liderada por Estados Unidos e Israel. Kuwait, que alberga bases logísticas utilizadas por fuerzas internacionales, se ha convertido en un blanco recurrente; el pasado 14 de marzo, otro ataque similar dañó los sistemas de radar del mismo aeropuerto.

Pese a la gravedad del suceso, la actividad aeroportuaria no ha sido suspendida formalmente, aunque se mantiene un estado de alerta máxima y se han reforzado los perímetros de seguridad en todas las instalaciones petroleras y de transporte del país.

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