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Irán respondió con misiles tras la ofensiva de EE. UU. y la tregua de Trump tambalea

Irán lanzó una nueva oleada de proyectiles contra territorio israelí. El ataque ocurrió apenas horas después de que Trump anunció avances "muy buenos" en las negociaciones y ordenó un cese de bombardeos por cinco días

24 de marzo 2026 · 11:43hs
Lugar del impacto de un misil iraní

Foto: Tomer Appelbaum (REUTERS)

Lugar del impacto de un misil iraní, este martes en Tel Aviv.

El frágil escenario de distensión que intentó trazar Donald Trump en las últimas horas se desmoronó este martes. Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra Israel, impactando en puntos estratégicos del norte del país, en lo que representa un desafío directo a las recientes declaraciones sobre una posible resolución del conflicto.

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La ofensiva de Teherán se produce en un clima de extrema contradicción diplomática. Mientras el presidente de los Estados Unidos aseguraba ayer haber alcanzado “15 puntos de acuerdo” y ordenaba al Pentágono posponer por cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (Centcom) mantenía sus bombardeos con munición de precisión sobre objetivos militares específicos.

Tel Aviv

Caos en Tel Aviv: El grito de los vecinos en hebreo tras el impacto de los misiles iraníes

Fuentes del gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, se mostraron escépticas ante los anuncios de Washington. Si bien el mandatario reconoció haber dialogado con Trump sobre las negociaciones, el ejército de Israel confirmó que continuará su ofensiva en Líbano e Irán para “salvaguardar sus intereses vitales”.

Tel Aviv1

Las imágenes captadas por los vecinos de Tel Aviv y Ramat Gan exponen la crudeza del ataque en plena zona urbana.

Irán negó diálogo directo con el gobierno de Trump

En Teherán, la narrativa es de rechazo total. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica negó categóricamente cualquier diálogo directo con el gobierno de Trump, calificando sus declaraciones como una maniobra para "manipular los mercados de petróleo". La incertidumbre crece ante los reportes que indican que el líder supremo, Mojtaba Jameneí, se encontraría "aislado" tras los recientes ataques a la capital iraní, lo que pone en duda quién está hoy al mando de la respuesta militar.

El líder supremo iraní Mojtaba Jameneí se encontraría "herido y aislado", a la vez que "no responde a los mensajes que se le envían", según indicaron funcionarios de seguridad de Estados Unidos e Israel a un medio estadounidense.

El petróleo cayó un 6% tras el anuncio inicial de Trump, pero este nuevo ataque podría revertir esa tendencia.

Irán Israel Donald Trump misiles
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