Cómo barrio San Lorenzo pasó de ser una de las zonas más violentas de Santa Fe a no tener ningún homicidio

En 2023 , el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe era uno de los sectores con mayor concentración de violencia letal de la región: ese año se registraron 12 homicidios , cerca de 37 heridos de arma de fuego y múltiples ataques a propiedades . En 2025 , esa misma zona cerró el año con cero homicidios y apenas 7 heridos . La transformación llevó dos años y sus resultados forman parte del Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 .

"En el barrio San Lorenzo, desde 2023 que no estaba vigente la intervención barrial focalizada hasta finales del 2025, el descenso de la violencia fue del 78%" , explicó el fiscal regional Jorge Nessier en diálogo con LT10 . "En 2024, que fue el primer año del IBF, se cerró con solo dos homicidios en barrio San Lorenzo y 17 heridos de arma de fuego. Y en 2025 se cerró sin ningún homicidio en la zona y con 7 heridos de arma de fuego. Claramente hubo una incidencia y se atacó en todos los frentes" , detalló el fiscal.

MPA Año judicial. Vranicich junto con los Fiscales Regionales de la Primera y de la Segunda Circunscripción del MPA, Jorge Nessier y Matías Merlo.

Una caída sostenida año a año

Los registros del informe confirman la tendencia. En 2023, el pico más alto de homicidios se produjo en diciembre, con cinco casos en un solo mes. En 2024, la cifra descendió a apenas dos homicidios, ambos ocurridos en febrero. Desde marzo de 2024 y durante todo 2025, no se registró ningún caso.

La misma evolución se observa en los disparos: de los 40 y 41 episodios mensuales de octubre y noviembre de 2023, los números cayeron a entre 12 y 13 casos mensuales durante 2025, manteniéndose en niveles bajos y estables a lo largo del año.

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Las claves del cambio

Según explicó Nessier, la intervención combinó dos etapas complementarias. "Hay un primer desembarco disruptivo con allanamientos y detenciones. Inmediatamente viene una presencia en todas sus manifestaciones brindando servicios, arreglando las calles, retirando los basurales y mejorando la iluminación, son cuestiones que facilitan el día a día del barrio", señaló el fiscal.

En términos operativos, desde el inicio del programa el 28 de febrero de 2024, se impulsaron 22 investigaciones penales, se concretaron 22 allanamientos, se secuestraron 8 armas de fuego, 4 vehículos y 30 evidencias digitales, y se realizaron 16 detenciones e imputaciones que derivaron en 2 condenas penales.

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Dos búnkeres desactivados en Barranquitas

El barrio Barranquitas se convirtió en el segundo sector de la ciudad en recibir el programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF). La incorporación se formalizó el 29 de septiembre de 2025, tras un diagnóstico multiagencial elaborado durante agosto de ese año que permitió identificar las problemáticas específicas del sector y definir los objetivos de la intervención.

En menos de cuatro meses, los equipos intervinientes pusieron en marcha 20 investigaciones penales y concretaron 22 allanamientos. Como resultado de esas actuaciones se secuestraron 3 armas de fuego, drogas ilegales, dinero en efectivo, 42 evidencias digitales y 2 vehículos. Además, se realizaron 15 detenciones con 22 audiencias e imputaciones y se logró la inactivación de 2 búnkeres de venta de drogas ilegales, uno de los resultados más significativos de la intervención.

Al igual que en San Lorenzo, los equipos participaron de la Mesa de Abordaje Integral de Casos Prioritarios, espacio donde se seleccionaron y analizaron los hechos violentos registrados durante los últimos meses de 2025, con el objetivo de sostener y profundizar el trabajo territorial en el barrio.