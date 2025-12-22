Tras la explosión de un coche bomba en Moscú murió un general ruso

Está en marcha una investigación sobre la explosión de un automóvil y las miradas apuntan, una vez más, a los servicios especiales de Ucrania

El teniente general ruso Fanil Sarvarov murió hoy en la explosión de un automóvil en Moscú, informó el Comité de Investigación de Rusia. El Comité de Investigación de Rusia confirmó este lunes la muerte del director del departamento de formación operativa del Estado Mayor, tras la explosión de un automóvil en una calle de Moscú.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2025 y es investigado oficialmente como un asesinato.

La explosión se provocó por un artefacto bajo el vehículo militar

Según el comunicado difundido por el organismo, un artefacto explosivo fue colocado debajo del vehículo del militar y se activó cuando este se encontraba en las inmediaciones. El general sufrió heridas de extrema gravedad y falleció poco después como consecuencia de la detonación.

Según el comité, un artefacto explosivo fue colocado debajo de un automóvil y detonado en la calle Yasenevaya, en el sur de Moscú, la mañana de este lunes.

Era jefe de una dirección de entrenamiento

Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de las heridas sufridas, precisa la información de Xinhua.

Comenzó una investigación sobre el asesinato y las autoridades examinan múltiples posibles motivos, incluida la presunta participación de los servicios especiales ucranianos, añadió.

Las autoridades rusas informaron que una de las principales hipótesis del caso apunta a una posible participación de los servicios especiales de Ucrania, en el marco del conflicto armado que comenzó en febrero de 2022. En ese contexto, se ordenó un amplio operativo de peritajes técnicos, incluyendo análisis forenses y de explosivos.

En paralelo, los investigadores avanzan con la recolección de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo y determinar cómo fue instalado el artefacto. Imágenes difundidas por el propio comité muestran el automóvil severamente dañado tras la explosión.

Desde el inicio de la guerra, Moscú denunció reiterados ataques selectivos contra figuras militares en territorio ruso y en zonas bajo su control. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en diciembre de 2024, cuando el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica murió en un atentado con explosivos en la capital, un hecho que fue posteriormente reivindicado por Ucrania.