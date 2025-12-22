Unión le puso candado al defensor juvenil Tomás Fagioli

Unión dio un paso importante en su política de proyección y resguardo del semillero. Tomás Fagioli, defensor surgido de las inferiores, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027, un movimiento que el club oficializó a través de sus redes sociales y que refuerza la idea de consolidar el patrimonio.

Con 20 años —nació el 22 de agosto de 2005—, Fagioli es uno de los juveniles que viene acumulando mayor continuidad en la reserva, con actuaciones que no pasaron desapercibidas puertas adentro. Su crecimiento sostenido lo posicionó como una de las apuestas defensivas para el futuro inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2003166461762871736&partner=&hide_thread=false El juvenil Tomás Fagioli firmó su primer contrato profesional con el club hasta diciembre de 2027. ¡Felicitaciones!#PatrimonioTatengue#VamosLosPibes pic.twitter.com/NihbD2RKC4 — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 22, 2025

Un nombre que ya está en el radar del DT de Unión

El progreso del zaguero ya es seguido de cerca por Leonardo Madelón, quien comenzó a observarlo en el marco del armado del plantel. En ese contexto, no se descarta que forme parte de la delegación que viaje a la pretemporada en Uruguay, una señal clara de confianza y una oportunidad para empezar a medirse en otro nivel.

• LEER MÁS: Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

La firma de Fagioli se suma a la estrategia de Unión de blindar a sus juveniles, apostando a que el crecimiento deportivo vaya de la mano con la protección institucional. No será el único: desde el club anticipan que otros pibes también rubricarán sus primeros contratos, fortaleciendo una base que busca sostener al equipo en el tiempo.