La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Más allá de que le comunicaron que no será tenido en cuenta. La realidad es que no hay charlas y mucho menos avances, para rescindir el contrato que el Pulga tiene con Colón

Apenas asumió como director deportivo de Colón, Diego Colotto habló con Luis Miguel Rodríguez y le manifestó que no estaba dentro de los planes para el inicio del 2026 . Lo mismo hizo con Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi y Guillermo Ortiz.

Pero a diferencia de los últimos tres, el Pulga tiene un año más de contrato con Colón. Y cuando decidió retornar, tuvo que rescindir su vínculo con Atlético de Tucumán, dejando de percibir un contrato de Primera División.

En su momento, cuando Víctor Godano lo fue a buscar, el Pulga dijo rápidamente que aceptaba la propuesta, pero pidió firmar un contrato hasta diciembre del 2026, sabiendo que el objetivo de volver a Primera División era muy difícil en 2025.

Por ello, el jugador quería tener revancha y la posibilidad de afrontar una pretemporada y arrancar de cero en el 2026 con el objetivo de que Colón vuelva a la máxima categoría.

Lo cierto es que Medrán no lo considera y ya se lo comunicó, pero resta lo más importante, que es resolver la salida del jugador y para ello tendrá la dirigencia que sentarse a negociar con Roberto San Juan, representante del Pulga.

La realidad indica que hasta ahora solo existió la comunicación de Colotto para con el jugador, pero nunca hubo negociaciones para rescindir el contrato.

Así las cosas, el 2 de enero, Rodríguez se presentará en el predio para arrancar la pretemporada con el plantel de Colón, ya que su intención siempre fue la de cumplir el contrato.

El 1 de enero, Pulga cumplirá 41 años y es posible que el 2026 sea su último año en el fútbol profesional. Y es por eso que quiere hacer valer lo que en su momento firmó.

De esta manera, queda aún muchas cuestiones por dilucidar, dado que no parece ser una negociación sencilla. No habría que descartar, que si no existe un acuerdo el Pulga se quede en el plantel.

Tampoco parece ser lo mejor para un jugador de su edad, quedarse sin ser tenido en cuenta, pero lo cierto es que a esta novela, parecen faltarle varios capítulos para llegar al final.