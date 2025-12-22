Uno Santa Fe | Colón | Colón

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Más allá de que le comunicaron que no será tenido en cuenta. La realidad es que no hay charlas y mucho menos avances, para rescindir el contrato que el Pulga tiene con Colón

Ovación

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 11:37hs
Colón no avanzó ´para rescindir el vínculo con el Pulga Rodríguez.

UNO / José Busiemi

Colón no avanzó ´para rescindir el vínculo con el Pulga Rodríguez.

Apenas asumió como director deportivo de Colón, Diego Colotto habló con Luis Miguel Rodríguez y le manifestó que no estaba dentro de los planes para el inicio del 2026. Lo mismo hizo con Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi y Guillermo Ortiz.

Colón no avanzó para rescindir el contrato con el Pulga

Pero a diferencia de los últimos tres, el Pulga tiene un año más de contrato con Colón. Y cuando decidió retornar, tuvo que rescindir su vínculo con Atlético de Tucumán, dejando de percibir un contrato de Primera División.

En su momento, cuando Víctor Godano lo fue a buscar, el Pulga dijo rápidamente que aceptaba la propuesta, pero pidió firmar un contrato hasta diciembre del 2026, sabiendo que el objetivo de volver a Primera División era muy difícil en 2025.

Por ello, el jugador quería tener revancha y la posibilidad de afrontar una pretemporada y arrancar de cero en el 2026 con el objetivo de que Colón vuelva a la máxima categoría.

LEER MÁS: Versiones cruzadas por Franco García: Colón insiste y Tucumán enfría el acuerdo

Lo cierto es que Medrán no lo considera y ya se lo comunicó, pero resta lo más importante, que es resolver la salida del jugador y para ello tendrá la dirigencia que sentarse a negociar con Roberto San Juan, representante del Pulga.

La realidad indica que hasta ahora solo existió la comunicación de Colotto para con el jugador, pero nunca hubo negociaciones para rescindir el contrato.

Así las cosas, el 2 de enero, Rodríguez se presentará en el predio para arrancar la pretemporada con el plantel de Colón, ya que su intención siempre fue la de cumplir el contrato.

LEER MÁS: Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

El 1 de enero, Pulga cumplirá 41 años y es posible que el 2026 sea su último año en el fútbol profesional. Y es por eso que quiere hacer valer lo que en su momento firmó.

De esta manera, queda aún muchas cuestiones por dilucidar, dado que no parece ser una negociación sencilla. No habría que descartar, que si no existe un acuerdo el Pulga se quede en el plantel.

Tampoco parece ser lo mejor para un jugador de su edad, quedarse sin ser tenido en cuenta, pero lo cierto es que a esta novela, parecen faltarle varios capítulos para llegar al final.

Colón Pulga Colotto
Noticias relacionadas
versiones cruzadas por franco garcia: colon insiste y san martin (t) enfria el acuerdo

Versiones cruzadas por Franco García: Colón insiste y San Martín (T) enfría el acuerdo

colon confia en que esta sea la ultima semana con sancion de fifa

Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

Matías Godoy llega este lunes a Santa Fe y se convertirá en refuerzo de Colón.

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

el tribunal de competencias fallo en contra de colon

El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

Lo último

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Último Momento
Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Ovación
La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes

"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio