Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión siguen esperando que se resuelva la situación de Fascendini

El defensor Valentín Fascendini tiene cláusula de salida, pero por el momento la dirigencia de Unión no recibió ninguna notificación

Ovación

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 09:52hs
Valentín Fascendini se iría de Unión

Prensa Unión

Valentín Fascendini se iría de Unión, pero por ahora la dirigencia no tiene ninguna oferta.

El defensor Valentín Fascendini no estuvo presente en la última semana de entrenamiento. Incluso el jugador retiró sus pertenencias del vestuario y se despidió de sus compañeros, dando a entender que no volvería a Unión.

Unión continúa esperando por Fascendini

El jugador adelantó su descanso, ya que en la primera semana de diciembre viajó a Italia para tramitar la doble ciudadanía aguardando por una oferta de un club europeo.

Lo cierto es que por el momento, la dirigencia de Unión no tiene sobre la mesa ninguna propuesta por Fascendini ni tampoco la notificación de que harán uso de la cláusula.

LEER MÁS: Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Está claro que para Leonardo Madelón es un jugador importante, dado que desde su llegada, fue titular en todos los partidos. Por lo cual, si Fascendini se va, Unión tendrá que salir a buscar un marcador central.

Respecto al dinero que Unión cobraría por la salida de Fascendini, se menciona que la cláusula de salida es por un monto aproximado de 1.300.000 dólares, que se abonaría en cuotas.

Unión Fascendini defensor
Noticias relacionadas
union y un mercado en pausa: mas incognitas que certezas

Unión y un mercado en pausa: más incógnitas que certezas

Junior Marabel se refirió a su futuro, dado que aún tiene un año más de contrato con Unión.

"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

union analiza el nombre de nicolas watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

union cerro el ano con un solido triunfo ante argentino de junin en el malvicino

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Lo último

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Último Momento
Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Ovación
La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes

"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio