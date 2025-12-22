En Unión siguen esperando que se resuelva la situación de Fascendini

El defensor Valentín Fascendini tiene cláusula de salida, pero por el momento la dirigencia de Unión no recibió ninguna notificación

Valentín Fascendini se iría de Unión, pero por ahora la dirigencia no tiene ninguna oferta.

El defensor Valentín Fascendini no estuvo presente en la última semana de entrenamiento. Incluso el jugador retiró sus pertenencias del vestuario y se despidió de sus compañeros, dando a entender que no volvería a Unión.

El jugador adelantó su descanso , ya que en la primera semana de diciembre viajó a Italia para tramitar la doble ciudadanía aguardando por una oferta de un club europeo.

Lo cierto es que por el momento, la dirigencia de Unión no tiene sobre la mesa ninguna propuesta por Fascendini ni tampoco la notificación de que harán uso de la cláusula.

Está claro que para Leonardo Madelón es un jugador importante, dado que desde su llegada, fue titular en todos los partidos. Por lo cual, si Fascendini se va, Unión tendrá que salir a buscar un marcador central.

Respecto al dinero que Unión cobraría por la salida de Fascendini, se menciona que la cláusula de salida es por un monto aproximado de 1.300.000 dólares, que se abonaría en cuotas.