Newell's quiere a Adrián Balboa y capta la atención de Unión

En Rosario se maneja la información que Newell's estaría tras los pasos de Adrián Balboa y que Racing solo contempla una venta. ¿Por qué le interesa a Unión?

22 de diciembre 2025 · 14:40hs
Newell's comenzó a moverse en el mercado y uno de los nombres que aparece en carpeta es Adrián Balboa, actualmente en Racing. Desde Rosario ya habrían sondes y claramente, esto no pasó inadvertido en Santa Fe, ya que Unión todavía conserva un porcentaje de su ficha.

Según trascendió, en Avellaneda quieren negociar a Balboa, aunque la postura sería solo una venta. Este punto aparece como el principal escollo, ya que en Newell’s la idea primaria sería incorporarlo a préstamo, al menos en una primera instancia.

El porcentaje que todavía pertenece a Unión

El interés de la Lepra genera atención directa en el mundo Unión, que posee el 20% del pase. Esto abre la puerta a un posible ingreso, aunque desde ya no se trataría de una cifra elevada si se compara con operaciones de mercado más importantes.

Adrián Balboa.jpg
Unión, atento al interés de Newell's por Balboa.

Vale recordar que a comienzos de este año Unión vendió a Racing el 30% del pase de Balboa en 800.000 dólares, conservando justamente ese 20% restante como apuesta a futuro. Cualquier transferencia hoy implicaría un beneficio adicional para las arcas.

Con las posturas actuales, la operación no asoma sencilla. Mientras Newell’s analiza alternativas de préstamo, Racing se plantaría en una venta, lo que obliga a replantear números y condiciones. En el medio, Unión sigue atento, sabiendo que cualquier avance concreto podría traducirse en un ingreso inesperado.

Por ahora, todo se mueve en terreno preliminar, pero el nombre de Balboa vuelve a estar en el radar del mercado y su futuro podría tener impacto indirecto en Santa Fe.

