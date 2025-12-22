Uno Santa Fe | Santa Fe | boleto educativo gratuito

Boleto Educativo Gratuito 2025: hasta cuándo está vigente el beneficio para estudiantes y docentes

Ante la inminente finalización del año, la Provincia suspende el beneficio durante el receso escolar y lo reactiva en febrero, con reinscripción obligatoria

22 de diciembre 2025 · 14:46hs
El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros que aplican el Boleto Educativo Gratuito (BEG) y el Medio Boleto en la provincia de Santa Fe ya determinaron la fecha límite de los beneficios, según informó la Secretaría de Transporte provincial.

La medida alcanza a la totalidad de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y asistentes escolares) y responde al receso de la actividad presencial en escuelas, institutos terciarios y universidades.

La Secretaría de Transporte comunicó que la vigencia del beneficio se extiende hasta el miércoles 24 de diciembre inclusive, a través de la nota N°75/2025. Es decir que a partir del 25 de diciembre, ambos beneficios quedarán suspendidos hasta febrero de 2026, cuando retome el ciclo lectivo con mayor presencialidad.

Actualmente, unas 300 mil personas acceden al Boleto Educativo en toda la provincia. Con el cierre de este año, el programa completa su quinto año consecutivo de aplicación. De cara al próximo ciclo lectivo, tanto los ingresantes como quienes utilizaron el beneficio durante 2025 deberán realizar nuevamente la inscripción para acceder al BEG y al Medio Boleto en 2026.

Qué es el Boleto Educativo Gratuito

El Boleto Educativo es un programa de la provincia de Santa Fe destinado a usuarios del transporte público automotor urbano, suburbano e interurbano.

Su objetivo es garantizar el acceso al sistema educativo y eliminar el costo del transporte como una barrera para estudiantes, docentes y asistentes escolares. El Estado provincial absorbe el valor del pasaje, lo que permite a las familias destinar esos recursos a otros consumos.

Quiénes acceden al beneficio

El programa alcanza a:

  • Estudiantes regulares de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

  • Docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos de la provincia.

  • Docentes y asistentes escolares de jardines particulares santafesinos.

