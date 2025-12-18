Uno Santa Fe | Policiales | cordobeses

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tres hombres fueron aprehendidos este jueves en inmediaciones de Bulevar Gálvez y Alvear. Los delincuentes habían sustraído una mochila en el microcentro utilizando dispositivos que anulan el cierre centralizado de los vehículos.

18 de diciembre 2025 · 17:22hs
En un rápido y preciso operativo, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló este jueves una banda de delincuentes cordobeses dedicada al robo de pertenencias en vehículos. La detención se produjo en las primeras horas de la tarde sobre Bulevar Gálvez, frente al Colegio Adoratrices, tras un seguimiento que combinó rastreo electrónico y análisis de cámaras de seguridad.

Detención en pleno bulevar

El raid delictivo comenzó en la zona bancaria y comercial de la ciudad, específicamente en la intersección de las calles 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen. Allí, los malvivientes utilizaron un inhibidor de señal para vulnerar la seguridad de un automóvil estacionado, logrando sustraer una mochila sin necesidad de ejercer violencia física ni romper cristales.

Tras advertir el robo, la víctima radicó la denuncia de inmediato, aportando detalles precisos sobre los elementos sustraídos. Esta información fue clave para que el cuerpo técnico de Investigaciones Complejas I de la PDI iniciara una búsqueda basada en señales electrónicas y registros fílmicos de locales comerciales de la zona.

Rastreo y captura

Gracias a la tecnología de radioreferenciación, los pesquisas lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos y monitorear su recorrido en tiempo real. "Llevaban consigo una señal inequívoca que los delataba minuto a minuto", señalaron fuentes del caso, lo que permitió organizar un cerrojo en el barrio Candioti.

Finalmente, los tres hombres fueron interceptados y aprehendidos frente a la mirada de los transeúntes en una de las zonas más transitadas de la capital provincial.

La Jefatura de la PDI notificó el procedimiento al Fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó que los tres implicados permanezcan privados de su libertad, sean identificados dactiloscópicamente y se les forme una causa penal como presuntos autores del delito de hurto.

