Dani Alves ultima detalles para comprar un club en Portugal y volver a jugar

A sus 42 años, el brasileño Dani Alves empieza a acomodar las piezas para volver a jugar después de un parate por un proceso judicial comprando un club

22 de diciembre 2025 · 15:07hs
Dani Alves está decidido a tener un último capítulo como futbolista y el escenario para ese regreso empieza a tomar forma. A sus 42 años, el legendario lateral brasileño empieza a acomodar las piezas para volver a jugar después de un largo parate marcado por un proceso judicial que frenó en seco su carrera.

Su carrera quedó interrumpida luego de ser acusado de agresión sexual por un hecho ocurrido en un bar de Barcelona. Por esa causa, el ex-Barcelona y PSG estuvo detenido durante 14 meses en España. Sin embargo, en marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y dictó su absolución porque existían “insuficiencias probatorias” en el testimonio de la denunciante y dejó sin efecto la condena previa.

Dani Alves compra un club y volverá a jugar antes de anunciar su retiro

Alves tiene muy avanzada la compra del São João de Ver, equipo que compite en la Tercera División de Portugal. La operación se realizaría con el respaldo de un grupo inversor brasileño y le permitiría convertirse en el principal accionista del club.

Pero la idea no sería quedarse solo en un rol dirigencial. Es que una vez cerrada la adquisición, el lateral derecho firmaría un contrato por seis meses para disputar el tramo final de la temporada con dicho equipo. Así, buscaría despedirse oficialmente del fútbol dentro del campo, algo que no pudo hacer tras su abrupta salida de Pumas de México a comienzos de 2023.

Cabe recordar que Dani Alves es el segundo futbolista con más títulos en la historia con 43 conquistas, solamente superado por Lionel Messi (47). Y claro, se merece una despedida a la altura de eso: adentro de una cancha de fútbol.

