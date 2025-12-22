Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Eduardo Domínguez, campeón con Colón en la Copa de la Liga 2021, volvió a festejar con Estudiantes y alcanzó su quinto título en el club.

Antes de convertirse en una referencia indiscutida en Estudiantes, Eduardo Domínguez dejó una huella imborrable en Colón . La Copa de la Liga 2021 no solo significó el primer título oficial en Primera División para el Sabalero, sino también el punto de inflexión en la carrera del entrenador. Aquel equipo sólido, competitivo y con una identidad clara fue el anticipo de lo que vendría después.

El presente de Domínguez en Estudiantes es contundente. Con la reciente consagración en el Trofeo de Campeones , el Barba alcanzó su quinto título al frente del Pincha y quedó a solo uno de Osvaldo Zubeldía, el técnico más ganador en la historia del club. Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y ahora otra vez el Trofeo de Campeones componen una racha que lo ubica en la élite.

Un ciclo que parecía terminado y terminó en gloria

El final del año encontró a Domínguez celebrando como pocas veces. Cuando su continuidad parecía en duda, el entrenador revirtió el escenario con resultados y volvió a levantar trofeos. Abrazos con su cuerpo técnico, festejos con los jugadores y una imagen que se repite: la de un líder que gana cuando más se lo cuestiona.

El respaldo de Verón y el clamor de la gente

La conducción del club no dejó dudas. Juan Sebastián Verón fue claro al marcar el rumbo: “Queremos que se quede”. En las tribunas, el mensaje fue el mismo. En Santiago del Estero y en San Nicolás, los hinchas cantaron al unísono: “El Barba no se va”, ratificando el vínculo entre el DT y el pueblo pincharrata.

¿Barba 2026? Todo indica que sí

Domínguez pidió postergar las charlas contractuales hasta después del Trofeo de Campeones para no perder el foco competitivo. Una vez conseguido el objetivo, las señales son positivas. “Nos pareció coherente y lógico no hablar en estas semanas. Ahora nos enfocaremos en eso”, explicó el manager Agustín Alayes.

Eduardo Domínguez sigue ganando y sigue haciendo historia. Desde aquella tarde inolvidable con Colón en 2021 hasta el presente glorioso con Estudiantes, el Barba construyó una carrera marcada por títulos, convicción y una idea clara de juego. Y todo indica que su ciclo ganador todavía tiene capítulos por escribir.