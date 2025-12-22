Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión preguntó condiciones por Nicolás Watson, a quien quiso en otros mercados de pases. Viene de jugar en San Martín (SJ) y su pase pertenece a Instituto.

Ovación

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 08:57hs
Unión comenzó a mover fichas en silencio y uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Nicolás Watson, volante central cuyo pase pertenece a Instituto de Córdoba y que viene de jugar a préstamo en San Martín de San Juan. El Tatengue ya realizó consultas formales y se suma a la puja por el futbolista, donde también aparece Deportivo Riestra como interesado. A la información la dio a conocer Radio Gol (FM 96.7).

El mediocampista es seguido de cerca por la secretaría técnica rojiblanca, que evalúa alternativas para fortalecer la zona central del equipo. Watson encaja dentro del perfil que busca Unión: un volante con recorrido, experiencia y margen de crecimiento, pese a no destacarse por sus números ofensivos.

Un volante de recorrido y continuidad

Durante la última temporada en San Martín de San Juan, Watson tuvo una presencia sostenida en cancha. Disputó 26 partidos oficiales entre Copa Argentina, Torneo Apertura y Torneo Clausura, acumulando 1.858 minutos, un registro que marca regularidad y confianza por parte de los cuerpos técnicos que lo utilizaron.

Si bien no convirtió goles ni registró asistencias, su aporte estuvo ligado a la recuperación, el orden táctico y la ocupación de espacios, funciones que suelen ser valoradas en el análisis interno de Unión, especialmente para un equipo que busca equilibrio en la mitad de la cancha.

Una carrera ligada a Instituto

Nacido en Córdoba el 22 de mayo de 1998, Watson se formó futbolísticamente en Instituto, club al que llegó en 2010 y con el que debutó profesionalmente en la Primera Nacional en 2019, en un partido ante Ferro. En la Gloria acumuló 71 partidos oficiales, siempre como volante central, sin goles, pero con continuidad en varias temporadas.

Embed

En 2022 tuvo su primera experiencia internacional al ser cedido al Sport Recife de Brasil, donde participó en tres encuentros. Luego, tras cerrar su ciclo en Instituto, pasó por Chacarita Juniors y más recientemente por San Martín de San Juan, donde volvió a tener rodaje en Primera División.

Unión pregunta y espera definiciones

Por estas horas, Unión se encuentra en etapa de evaluación. Ya hubo un primer sondeo por Watson, aunque todavía no se avanzó en una negociación concreta. El hecho de que su pase pertenezca a Instituto obliga a analizar condiciones económicas y la modalidad de una posible cesión o transferencia.

Con Riestra también en carrera, el Tatengue deberá moverse con cautela si decide profundizar el interés. Watson no es el único nombre en carpeta, pero sí uno que genera consenso por su perfil táctico y su experiencia reciente.

Mientras el mercado avanza, en Unión siguen analizando opciones. Y el nombre de Nicolás Watson, silenciosamente, empieza a ganar terreno en la lista de posibles refuerzos.

Unión Watson Nicolás Watson
